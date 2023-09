von Luisa Schwebel Bianca Censori ist den meisten Menschen nur als halbnacktes Anhängsel von Kanye West bekannt, sehr viel mehr weiß man über Censori nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass Kanye West die Frau an seiner Seite nach seinen Vorstellungen ankleidet und inszeniert.

Bianca Censori könnte genauso gut eine Puppe im Schaufenster sein. Denn an der Seite von Kanye West trägt Censori seit einigen Monaten schon fragwürdige bis merkwürdige Looks auf. Zuletzt wurde das Ehepaar, dass sich inoffiziell bereits das Jawort gegeben haben soll, auf einer Europa-Reise gesehen. Censoris Outfits dafür hätten wahrscheinlich ins Handgepäck passen können, denn zu einem Großteil der Ausflügen trug sie kaum mehr als eine Strumpfhose und ein eng anliegendes, nude-farbenes Top.

Bianca Censori: Wer ist Kanye Wests "Ehefrau"?

Der Look ist zu Censoris Markenzeichen geworden. Verwunderlich ist jedoch, wie wenig sonst über die Partnerin von West bekannt ist. Laut ihrem Linkedin-Profil ist Censori Australierin und seit vier Jahren bei Wests Label Yeezy als "Architectural Designer" angestellt. Was genau sie in dieser Rolle macht, ist nicht bekannt. Studiert hat Censori an der University of Melbourne, dort machte sie sowohl ihren Bachelor in Architektur als auch ihren Master.

Als Architektin hat sie sich zuletzt allerdings weniger einen Namen gemacht. Stattdessen sorgen sie und West als Duo für Schlagzeilen. Besonders Censoris Outfits – die der Musiker offenbar eigenhändig für sie aussucht – sind zum Gesprächsthema geworden. Neben ihren Nylon-Strumpfhosen-Looks schockierte die junge Frau jüngst mit einem Outfit, bei dem ihr Gesicht fast gänzlich von einem dicken Stoffreifen verdeckt wurde und ihr Kopf in einem schwarzen Nylonstoff steckte. In Venedig sorgte das Paar dann für einen veritablen Skandal, als sie auf einem venezianischen Wassertaxi beim Oralsex fotografiert wurden und schließlich vom Taxiunternehmen lebenslanges Fahrverbot bekamen.

Erst kürzlich kritisierte die US-Komikerin Kathy Griffin Kanye West öffentlich auf ihrem TikTok-Profil. "Ich sehe diese Frau, die keine Stimme hat – wir haben keinen Piep von ihr gehört – und keine sozialen Medien hat ... Ich weiß nicht, ob er sie nicht reden lässt", sagte Griffin. Es hätten alle den Vorfall mitbekommen, so Griffin, "als sie in Italien waren und er sie dazu brachte, auf die Knie zu fallen und ihm einen 'Dienst' zu erweisen, und wir seinen nackten Hintern sahen – wohl wissend, dass überall Paparazzi und Leute mit Handykameras herumstanden. Das riecht das für mich einfach nach Missbrauch", so die Stand-Up-Comedian.

Missbrauchsvorwürfe

Sorgen, die offenbar auch Censoris Freunde teilen. "Bianca sitzt fest, und ihre Freunde versuchen, sie zu retten, aber niemand kann das, weil Kanye Blockaden um sie herum errichtet hat", verriet kürzlich ein Vertrauter der "Daily Mail". Es ist nicht das erste Mal, dass Kanye West die Frau an seiner Seite nach seinen eigenen Vorstellungen ankleidet. Das berühmteste Beispiel ist Kim Kardashian, Wests Ex-Frau.

Für die heute 42-Jährige bedeutete die Beziehung zu West den Ausbruch aus ihrer gewohnten TV-Welt. Dass West für ihren Stil mitverantwortlich war, betonte sie immer wieder in ihrer Reality-Show. "Kanye hat mich definitiv dazu inspiriert, ein bisschen individueller zu sein. Ich denke, mein Stil entwickelt und verändert sich gerade und ich denke, das sollte er auch", erklärte sie mal in der Sendung, während sie in ihren Schrank ausräumte. Kurze Zeit später weinte sie bittere Tränen, weil West fast all ihre Klamotten wegschmeißen wollte.

Kardashians kapern Italien Die Mega-Hochzeit von Kourtney Kardashian und Travis Barker ist in vollem Gange 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Sie sind die Hauptpersonen des Wochenendes: Travis Barker und Kourtney Kardashian geben sich in einem italienischen Schloss das Jawort – so Berichte. Nach der diesjährigen Grammy-Verleihung heirateten die beiden bereits scherzhaft in Las Vegas. Erst vergangene Woche gaben sie sich in kleinstem Kreis in Los Angeles das Jawort. Und jetzt soll mehrere Tage in Italien gefeiert werden. Für Kardashian ist es die erste Ehe, für Barker bereits die dritte. Mehr

Die schrillen Outfits waren passé, West brachte ihr Minimalismus bei. "Früher dachte ich immer, mehr ist mehr, und ich trug Armbänder, Ohrringe und Halsketten, um mich zu schmücken. Ich habe immer alles gemacht. Jetzt verstehe ich definitiv, wie viel cooler es ist, einfach ein bisschen einfacher zu sein", erklärte Kardashian. Der Unterschied zwischen Kardashian und Censori: Erstere behielt ihre Stimme und baute sich ein Modeimperium auf. Mittlerweile hat sie ihre eigene Shapewear-Linie Skims, deren Logo – natürlich – Kanye designte. Glitzer und Strass sucht man vergebens, auch hier hält sich Kardashian an die minimalistische Vorgabe des Musikers.

Auch der Vergleich zwischen Censori und Kardashian besorgt Freunde der Australierin. "Kanye versucht, Bianca zu einer radikalisierten Version von Kim zu machen - fast wie Kim 2.0", sagte ein Freund der "Daily Mail". "Der Unterschied ist, dass Kanye, als er mit Kim zusammen war, in der Modewelt respektiert wurde. Inzwischen hat er diesen Respekt verloren", so die Quelle. Censori hat sich zu den Vorwürfen ihrer angeblichen Freunde bislang nicht geäußert. Aber wie auch, wenn der Kopf in einer Strumpfhose steckt.

Quellen: "Daily Mail" / LinkedIn / TikTok

+++ Lesen Sie auch +++

Kim Kardashian: Wie sie durch die Beziehung vom Trash-TV in die High Society aufstieg

Vier Milliarden Dollar wert: Das Geheimnis hinter Kim Kardashians Erfolgsunternehmen Skims