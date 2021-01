Kanye West plant offenbar, sobald die angebliche Scheidung von ihm und Kim Kardashian durch ist, einen Neuanfang in London zu wagen.

Glaubt man zahlreichen Medienberichten, ist die Trennung von Kim Kardashian (40, "Keeping Up With The Kardashians") und Kanye West (43, "My Beautiful Dark Twisted Fantasy") nur noch eine Frage der Zeit. Trotz Eheberatung soll die Beziehung angeblich gescheitert sein. Und offenbar plant der Musiker auch schon seine Zukunft danach, er soll sich Gerüchten zufolge eine neue Heimat ausgesucht haben, die weit weg liegt von seiner Noch-Ehefrau.

Wie das britische Boulevardblatt "Daily Mirror" berichtet, möchte West angeblich sein Zelt in London aufschlagen. Demnach soll er bei einem Besuch im Oktober des vergangenen Jahres bereits mögliche Wohnorte besichtigt haben. "Kanye hat Freunden erzählt, dass er sich vorstellen kann, in Zukunft in London zu leben, sobald die Scheidung durch ist", zitiert das Blatt einen namentlich nicht benannten Insider. London sei eine gute Basis, um die von West gegründete Gospelgruppe Sunday Service Choir in Europa zu erweitern.

Ihre Ehe ist am Ende

"Entertainment Tonight" berichtete unter Berufung auf einen Insider Anfang Januar, Kardashian und West würden seit Monaten getrennte Leben führen. Selbst eine Eheberatung habe die Probleme des Paares nicht lösen können. Derzeit wolle Kardashian ausloten, was in Zukunft das Beste für die gemeinsamen Kinder sei. Dem Bericht zufolge gibt es aber keine Streitigkeiten, alle Probleme würden offen angesprochen und gemeinsam diskutiert.