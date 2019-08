Kanye West will die Wohnungskrise in Los Angeles bekämpfen, stößt allerdings bei den Behörden auf Widerstand. Der Superstar hat auf einem 120-Hektar-Gelände in Calabasas zwei Prototypen bauen lassen, deren Design stark an Gebäude der Star-Wars-Filme erinnert. Sein Ziel: Ein ganzes Viertel bezahlbarer Häuser zu errichten, um so Klassenschranken einzureißen. Nachbarn haben sich allerdings über nächtlichen Baulärm beschwert. Als die Behörden die Baustelle in Augenschein nahmen, stellte sich heraus: West verfügt nicht über die notwendigen Genehmigungen für den Bau. Er hat nun 40 Tage Zeit, sich diese zu besorgen. Sollte ihm das nicht gelingen, müssen die Prototypen abgerissen werden.