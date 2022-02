Kanye West hat viele Freunde. Doch der neue Partner von Kim Kardashian, Pete Davidson, gehört eher nicht dazu. Der Rapper folgt ihm dennoch, als einer der Ersten, bei seinem Instagram-Comeback.

Kanye West bei Instagram zu folgen, ersetzte die letzten Wochen das tägliche Soap-Opera-Anschauen im TV: Fast jeden Tag lieferte der Rapper neue Aktionen und Geschichten. Vor allem seit Kim Kardashian einen neuen Freund hat, tat West seinen Unmut bei Instagram kund. Nun hat Pete Davidson aber auch einen Instagram-Account. Und wer zählt auf einmal zu seinen ersten Followern? Richtig, Kanye West selbst.

Pete Davidson verabschiedete sich vor circa vier Jahren von allen Social-Media-Plattformen: "Das Internet ist ein teuflischer Ort, es fühlt sich für mich nicht gut an. Warum sollte ich noch mehr Zeit mit virtueller, negative Energie verschwenden, wenn mein reales Leben so gut ist", stellte der Comedian damals fest. Nun ist der Freund von Kim Kardashian zurück bei Instagram und das gleich mit einem verifizierten Account mit blauem Haken, der die Echtheit des Profils nachweist.

Im Gegensatz zu Davidson ist Kanye West sehr aktiv bei Instagram. Regelmäßig postet er meist kryptische Beiträge. In den letzten Wochen versah er ein Posting ausschließlich mit einer Beschreibung in Großbuchstaben. Seine Fans fühlten sich daraufhin von dem Sänger angeschrien. Außerdem postete er unzählige Fotos von seiner Frau Kim Kardashian, mit der er in Scheidung lebt, um sie zurückzugewinnen. Er bettelte mit Social-Media-Beiträgen und Fotos von den gemeinsamen Kindern darum, die Ehe und Familie wieder zusammenzuführen. Bisher alles vergebens. Vor ein paar Tagen gab der "Donda"-Interpret dann zu, dass sein Verhalten nicht für alle nachvollziehbar ist: "Ich werde an meiner Kommunikation arbeiten", sagte er.

Kanye West: Friedenspfeife oder Kriegserklärung?

Kanye Wests Postings machten Furore und er sah sich gezwungen, seine Follower darum zu bitten, Kim Kardashians Freund nichts Körperliches anzutun. So sehr schlug sein Bitten, um eine familiäre Vereinigung, auch öffentlich in Hass gegen Pete Davidson um. Doch nun, wo der Comedian Davidson zurück bei Instagram ist, ist Kanye West einer seiner ersten Follower. Es kann an dieser Stelle nur zwei Möglichkeiten geben, entweder möchte der 44-Jährige sich um ein normales Verhältnis zu dem neuen Paar bemühen oder er möchte Davidson im Auge behalten: Sei deinen Feinden näher, als deinen Freunden – lautet schließlich auch ein altes Sprichwort.

Quelle: Instagram