Erst turtelte Ex Kim mit ihrem neuen Lover öffentlich, jetzt zieht Kanye nach. Am Samstagabend wurde der Rapper gemeinsam mit Chaney Jones eng umschlungen bei einem Basketball-Spiel gesehen. Hat er seine Ehe nun endgültig abgehakt?

Er will sie, er will sie nicht zurück. Rapper Kanye West hatte in der jüngeren Vergangenheit so vehement nach außen getragen, dass er seine Ex Kim zurück wolle, dass das mitunter schon als Belästigung aufgefasst werden konnte. Zwischendurch allerdings gab es eine öffentlich ausgelebte Romanze mit Julia Fox, die nicht weniger für Aufsehen sorgte, gewürzt mit diversen Angriffen auf Kims neuen Lover, Pete Davidson. Jetzt kuschelt der Rapper ganz ungeniert schon wieder mit einer neuen Frau.

Am Samstagabend wurde der 44-Jährige bei einem NBA-Spiel in Miami gesehen, an seiner Seite Social-Media-Star Chaney Jones. Gemeinsam verfolgten die beiden nun in der FTX Arena das Spiel – eng umschlungen. Bereits am Freitag hatte man die beiden bei einem Basketball-Match der Los Angeles Lakers gesehen. Die beiden treffen sich wohl bereits seit einigen Wochen. Ende Februar berichtete bereits das US-Promiportal "TMZ"". Damals betrachteten sich die beiden angeblich "noch nicht als Paar", wie nicht näher genannte Quellen dem Portal erklärten. Der Rapper fühle sich jedoch zu der Influencerin "hingezogen". Besonders pikant an der Verbindung ist, dass Jones der Ex des Rappers zum Verwechseln ähnlich sieht, sie teilen sich sogar einen ähnlichen Kleidungsstil.

Kim und Pete: Endlich auch offiziell ein Paar

Hat der Rapper nun endlich aufgegeben, Kim zurückerobern zu wollen? Im Gegensatz zu dem Rapper scheint der Reality-Star nämlich schon länger über die Ehe hinweg zu sein. Seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte, dass die 41-Jährige den Comedian Pete Davidson datet. Erste Spekulationen über eine Romanze waren nach einem gemeinsamen Auftritt bei der Comedyshow "Saturday Night Live" aufgekommen. Kanye West hat Pete Davidson nach dem Aufkommen der Liebesgerüchte immer wieder öffentlich angegriffen, unter anderem in einem Musikvideo, in dem er Davidson "begräbt".

Offiziell machten Kardashian und Davidson ihre Beziehung lange nicht. Erst jetzt, nachdem Kim und Kanye vor dem Gesetz wieder als Singles gelten, ein Richter hat, wie mehrere US-Medien berichteten, Anfang März einen entsprechenden Antrag Kardashians zugestimmt, veröffentlichte sie am Freitag erste gemeinsame Pärchenbilder auf Instagram. Die Bilder zeigen Kim, die nun nicht mehr West sondern wieder Kardashian heißt, mit dem "Saturday Night Live"-Star bei innigen Posen. Darunter ein Bild, auf dem der Comedian seinen Kopf auf ihren Schoß gelegt hat.

Kim Kardashian und Kanye West heirateten 2014. Gemeinsam haben sie vier Kinder: North (8), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (2).