Jetzt wird es für Kanye West (41, "Ye") ernst. Ein US-Richter hat eine Sammelklage gegen den Rapper wegen des Vorwurfs der Irreführung zugelassen. Das berichten verschiedene US-Medien übereinstimmend. Damit ist der Weg frei für einen Gerichtsprozess vor einer Jury.

Stein des Anstoßes: Als West im Februar 2016 sein siebtes Studioalbum Album "The Life of Pablo" veröffentlichte, kündigte er via Twitter an, dass es "niemals bei Apple" oder im Handel erhältlich sein werde. "Ihr kriegt es nur bei Tidal", so West. Daraufhin abonnierten viele Fans den kostenpflichtigen Musik-Streamingdienst von Jay-Z (48).

Doch nur wenige Wochen später war das Album auch bei Konkurrenz-Anbietern wie Apple Music und Spotify verfügbar. Deshalb reichten die enttäuschten Fans eine Sammelklage ein. Dieser können sich nun weitere Fans anschließen, um eine finanzielle Entschädigung zu erhalten. Der Richter bezeichnete die Gegenargumente von West als "dünn" und die Vorwürfe als berechtigt.