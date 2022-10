von Eugen Epp Neue schockierende Enthüllungen über Kanye West: Der Rapper soll eine große Begeisterung für Adolf Hitler gehegt und sogar fast ein Album nach ihm benannt haben, berichteten anonyme Quellen dem US-Sender CNN.

Kanye West war einer der größten Rapper überhaupt – jetzt steht er vor den Trümmern seiner Karriere. Nach antisemitischen Äußerungen hat Adidas die Partnerschaft mit ihm beendet, der 45-Jährige hat in den vergangenen Monaten ein Milliardenvermögen verloren und ist laut "Forbes" nach den neuesten Entwicklungen offiziell kein Milliardär mehr. Zudem kommen immer mehr schockierende Einzelheiten über ihn ans Licht.

So soll Kanye West lange ein großer Fan von Adolf Hitler gewesen sein. Das berichtet CNN unter Berufung auf mehrere Quellen, die dem Sender zufolge West in der Vergangenheit nahestanden. "Er lobte Hitler, indem er sagte, wie unglaublich es sei, dass er so viel Macht anhäufen konnte, und sprach über all die großartigen Dinge, die er und die NSDAP für das deutsche Volk erreicht hätten", wird ein früherer Mitarbeiter des Rappers zitiert.

Ehemaliger Mitarbeiter: Kanye West war von Hitler "besessen"

West sei regelrecht von Hitler "besessen" gewesen. Auch dadurch sei ein "feindseliges" Arbeitsumfeld umstanden, wirft die Quelle dem Rapper, der mittlerweile unter dem Namen Ye firmiert, vor. Immer wieder habe dieser seine "Bewunderung" für den Nazi-Diktator ausgedrückt und über dessen Autobiografie "Mein Kampf" gesprochen. Der Mann wollte allerdings nicht namentlich genannt werden, da er eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben habe und außerdem "Rache" des Rappers fürchte.

Die Faszination Wests für Hitler ging angeblich sogar so weit, dass er ein Album nach ihm benennen wollte, berichtet CNN unter Berufung auf vier Quellen. Dazu kam es dann doch nicht: Kanye Wests 2018 erschienenes Album trug letztendlich den Titel "Ye". Ein früherer Reporter der Boulevard-Website TMZ sagte CNN, dass West im gleichen Jahr in einem Interview ähnliche Äußerungen getätigt hatte, die aber nicht veröffentlicht wurden: "Er sagte etwas wie: 'Ich liebe Hitler, ich liebe die Nazis.'" Aber auch ohne diese Aussagen sorgte das Interview für Wirbel – West hatte darin Sklaverei als "eigene Wahl" bezeichnet.

Im April dieses Jahres besuchten Kourtney Kardashian und Travis Barker gemeinsam die Grammy Verleihung in Las Vegas und ließen sich anschließend in einer Kapelle von einem Elvis-Immitator trauen. In einer neuen Folge der Reality-TV-Show "The Kardashians" gestand die 43-Jährige jetzt, dass sie kaum noch Erinnerungen an den Abend habe – weil sie zu betrunken war. "Ich hatte einen Blackout. Ich erinnere mich nicht, wie Elvis gesungen hat, als ich den Altar entlang geschritten bin, und ich erinnere mich nicht, dass ich einen Blumenstrauß hatte", sagte Kardashian. Nach der Zeremonie habe sie sich sogar übergeben müssen. Zu den Fotos, die sie auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, schrieb sie damals: "Es war einmal in einem weit, weit entfernten Land (Las Vegas), als sich eine Königin und ihr hübscher König nach einer epischen Nacht und ein wenig Tequila um 2 Uhr morgens in die einzige offene Kapelle mit einem Elvis wagten und heirateten (ohne Lizenz). Übung macht den Meister." Ihre offizielle Eheschließung holten Kardashian und Barker später im Standesamt von Santa Barbara und mit einer großen Feier in Italien nach.



Rapper schockt mit Rassismus und Antisemitismus

Kanye West war schon immer für Skandale, umstrittene Äußerungen und extravagante Aktionen bekannt gewesen, hatte sich in den vergangenen Wochen aber einige extreme Ausfälle geleistet. Unter anderem hatte er auf der Pariser Fashion Week ein T-Shirt mit dem Rassismus-Slogan "White Lives Matter" getragen. In einem Podcast zweifelte West an, dass George Floyd wirklich an den Folgen von Polizeigewalt gestorben sei. Zuletzt rief er im Internet scheinbar zur Tötung von Juden auf. Daraufhin trennten sich zahlreiche Sponsoren und Partner von dem Rapper.

Quellen: "Forbes" / CNN

