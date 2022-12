Sehen Sie im Video: So werden Sie Ihre Kanye-Tätowierung gratis los.









STORY: Beschleicht auch Sie das Gefühl, dass Ihr Kanye West-Tattoo in den vergangenen Monaten schlecht gealtert ist? Weniger aus dermatologischer sondern aus inhaltlicher Sicht? Dann hat dieses Studio in London möglicherweise die Lösung für ihr Problem. Es bietet die Entfernung von Tätowierungen, die den amerikanischen Musiker und Modeschöpfer zeigen, gratis an. Nach einer Reihe von Kontroversen um den Künstler, der jetzt als Ye bekannt ist, hat das Naama Studio diesen Service ins Leben gerufen. Ehemalige Fans hatten in Tweets ihre Bestürzung und den Wunsch geäußert, ihre Tattoos entfernen zu lassen, nachdem sich Ye in sozialen Medien unter anderem antisemitisch geäußert hatte. O-TON ZEE, KUNDIN "Sagen wir es mal so: Kanye hat in den letzten fünf Jahren ziemlich viel kontroverses Zeug von sich gegeben, das auch gegen meine persönlichen Werte und Ansichten geht. Erst war es nur einmal - dann ist es jetzt ein paar Mal passiert und mittlerweile fühle ich mich regelrecht unwohl in meiner Haut. Ich muss ständig Diskussionen über sein Verhalten führen. Erst hab ich es geliebt, jetzt hasse ich es." Zehn Sitzungen für die Entfernung einer Tätowierung kosten je nach Größe normalerweise umgerechnet zwischen 1500 und 3500 Euro. Das Studio bietet einen kostenlosen Service für diejenigen an, für die ihre Tätowierungen mit einem Trauma verbunden sind. Die Leiterin des Studios, Melina Lawson, freut sich über die Resonanz. Man habe nicht nur aus London und dem Vereinigten Königreich, sondern aus der ganzen Welt Reaktionen erhalten.

