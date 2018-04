"Nas 15. Juni"

G.O.O.D.-Music-Boss Kanye West (40, "The Life of Pablo") versorgt seine Twitter-Follower mit neuesten Infos aus dem Veröffentlichungskalender seines Plattenlabels: Bei den kommenden Releases wird er höchstpersönlich als Produzent Hand anlegen, darunter sind die neuen Alben des New Yorker Rappers Pusha T (40, "King Push - Darkest Before Dawn: The Prelude") und der Sängerin Tenyana Taylor (27, "VII"). Ganz nonchalant schiebt Kanye außerdem die Ankündigung nach, dass am 15. Juni das neue Album von Nas (44, "Illmatic") erscheinen wird. West und der New Yorker hatten bereits 2006 für das Album "Hip Hop is Dead" zusammengearbeitet.