Kanye West und Irina Shayk wurden zusammen in Frankreich gesehen. Doch was haben der Musiker und das Model miteinander zu tun?

Gemeinsamer Trip von Kanye West (44) und Irina Shayk (35). Der britischen Zeitung "Daily Mail" liegen Fotos vor, die den Rapper und das Topmodel bei einem Ausflug in Frankreich zeigen. In gemütlichen Outfits sind die beiden bei einem Spaziergang zu sehen. Doch was haben sie miteinander zu tun? Mehrere Insider bestätigten "People" nun, dass sie Wests Geburtstag am 8. Juni in Frankreich feierten.

Sie lernten sich vor einigen Jahren kennen

"Sie kennen sich beruflich schon seit einigen Jahren", erklärte einer der anonymen Insider. Ihm zufolge sollen West und Shayk drei Nächte in der Villa La Coste in Provence verbracht haben. "Er hat sie nach Frankreich eingeladen und sie hat es gerne angenommen", fügte er noch hinzu.

Kim Kardashian (40), die Noch-Ehefrau (seit 2014) des Musikers, reichte Anfang des Jahres die Scheidung ein. Sie haben vier gemeinsame Kinder. Irina Shayk hingegen ist seit 2019 von ihrem Ex Bradley Cooper (46) getrennt. Sie waren vier Jahre lang ein Paar und haben eine gemeinsame Tochter. Weder West noch Shayk äußerten sich bislang zu der Reise.