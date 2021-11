Kanye West trauert um seinen Freund: Der Designer Virgil Abloh erlag am Sonntag einer langjährigen Krebserkrankung. Aus diesem Grund entschloss sich der Rapper zu einem krassen Schritt und löschte seine Internetauftritte.

Kanye West hat es derzeit nicht leicht. Erst äußert er sich öffentlich dazu, dass er seine Frau Kim Kardashian West zurückgewinnen möchte, und nun starb auch noch ein guter Freund des 44-Jährigen, der Designer Virgil Abloh.

Dunkel scheint es derzeit nicht nur in Kanye West auszusehen, sondern auch auf seinen Internetauftritten. Am Montag entschloss sich der Rapper zu einem konsequenten Schritt und setze so ein Zeichen für seine Trauer. West löschte seinen gesamten Inhalt bei Instagram. Wer nun auf die Seite schaut, findet nichts weiter, als ein schwarzes Profilbild und ein paar wenige alte Reels und IGTVs. Der gesamte Feed des "Praise God"-Interpreten auf der Social-Media-Plattform ist leer.

Der beliebte Designer von Louis Vuitton und Gründer der Marke Off-White, Virgil Abloh, verstarb am Sonntag im Alter von nur 41 Jahren an einer langwierigen Krebserkrankung. Kanye West und seine Frau Kim Kardashian West standen dem Modeschöpfer sehr nahe, auch weil er ein Teil von Wests "Donda"-Projekt war. "Donda" ist nicht nur das zuletzt erschienene musikalische Album des Rap-Stars, sondern beinhaltet auch eine Kreativagentur und ist der Name seiner Mutter.

Kanye West trauert

Am Sonntag, dem Todestag des Fashiondesigners, veröffentlichte West auf der Homepage dondalive.com einen Nachruf für seinen Freund: "In liebevollem Gedenken an Virgil Abloh, Creative Director von Donda". Dazu parallel erschien ein Video, das den "Kanye West Sunday Service Choir" zeigt mit einer Cover-Version von Adeles jüngstem Song "Easy on me".

Danach ging die "Donda" Page offline. Bestehen blieb der Nachruf.

Quelle: Instagram, dondalive.com