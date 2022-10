Die Wachsfigur von Kanye West stand seit 2015 im "Madame Tussauds" in London. Nun wird sie in einen Archivraum verlegt.

von Laura Hindelang Kanye West ist nicht mehr "Madame Tussauds" in London zu sehen. Das Museum hat seine Wachsfigur von der Ausstellungsfläche entfernt.

Mehr und mehr Unternehmen distanzieren sich von Rapper Kanye West, seitdem dieser antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet. Die Liste wächst täglich: Die Talentagentur CAA, das Modelabel Balenciagia und zuletzt der Sport-Riese Adidas stellten ihre Kooperationen mit dem 45-Jährigen ein. Auch ein Dokumentarfilm über ihn wurde auf Eis gelegt. Nun schließt sich das Wachsfigurenkabinett "Madame Tussauds" in London an.

"Die Figur wurde von der Attraktionsetage in unser Archiv zurückgezogen", bestätigte ein Sprecher des Museums. Das Abbild des Rappers ist damit aus den öffentlich zugänglichen Räumen entfernt worden und für Besucher nicht mehr zu sehen. "Jede Figur verdient ihren Platz bei 'Madame Tussauds London' und wir hören unseren Gästen und der Öffentlichkeit zu, wen sie zu sehen erwarten." Kanye West gehört ab jetzt nicht mehr dazu.

Symbol für den "Sturz in Ungnade" von Kanye West

Seine Wachsfigur hatte das Museum 2015 aufgestellt, zusammen mit der Figur seiner damaligen Ehe-Frau Kim Kardashian. Diese meldete sich in den vergangenen Tagen ebenfalls zu Wort und verurteilte die Äußerungen ihres ehemaligen Partners als "schreckliche Gewalt und hasserfüllte Rethorik" gegenüber der jüdischen Gemeinschaft.

Obwohl Madame Tussauds mehrere Standorte in den USA, unter anderem in New York, San Francisco und Nashville, hat, gab es dort nie eine Figur des Rappers. Die Entscheidung des Londoner Museums beschreibt der Britische "Guardian" als "eine symbolische Darstellung seines Sturzes in Ungnade".

Während das Entfernen der Wachsfigur lediglich eine sinnbildliche Wirkung hat, soll vor allem die Trennung von Adidas den 45-Jährigen finanziell hart getroffen haben. Die Partnerschaft mit dem Sport-Label wurde auf 250 Millionen Dollar geschätzt. Mit dem Ende der Zusammenarbeit soll Kanye West auch seinen Milliardär-Status gekostet verloren haben. Forbes schätzt den Wert des Rappers nun auf 400 Millionen Dollar.

Quellen: "Billboard", "The Guardian"