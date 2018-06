Was wären die täglichen Promi-Schlagzeilen ohne den Kardashian-Jenner-Clan? Die berühmten Schwestern sorgen oft und gerne mit ihrem Privatleben für Klatsch und Tratsch. In den letzten Monaten sorgten vor allem die Geburten von Kims Tochter Chicago, Kylies Tochter Stormi und Khloés Tochter True für Gesprächsstoff...

Wie "People" nun berichtet, werden die erwachsenen Töchter von Clan-Mutter Kris Jenner (62) in diesem Sommer mit den neuen Folgen der Reality-TV-Show "Keeping Up With the Kardashians" den Fans "die wahre Geschichte hinter den Schlagzeilen" rund um die Geburten und andere Familienereignisse erzählen.

Im Trailer, den der Sender "E!" nun schon veröffentlichte, fragt beispielsweise Kourtney Kardashian ihre Halbschwester Kendall Jenner: "Hast du schon ins Internet geschaut? Hast du gesehen, was die Leute über mich berichten und was sie über dich berichten?" Offenbar gehen die Medien-Berichte auch an den Schwestern, die Aufmerksamkeit um ihre Personen gewohnt sind, nicht spurlos vorüber.