Karl-Heinz Vosgerau ist tot. Der Star aus TV-Serien wie "Traumschiff" und "Derrick" ist bereits am 4. Januar mit 93 Jahren verstorben.

Die deutsche TV-Landschaft muss sich von einem ihrer vielseitigsten Stars verabschieden. Schauspieler Karl-Heinz Vosgerau ist, wie seine Frau Sabine gegenüber "Bild" nun bestätigt hat, bereits am 4. Januar im Alter von 93 Jahren verstorben. "Dass ich ihn jetzt gehen lassen musste, habe ich bis heute nicht verarbeitet", so die Witwe. "Der einzige Trost: Ich war bei ihm bei uns zu Hause, als er gegangen ist."

Vosgerau begann seine lange Karriere an der Schauspielschule Kiel und trat erstmals 1948 in einem Theaterstück auf, 1956 folgte in "Das Dorf in der Heide" sein Filmdebüt. Zu seinen vielen beruflichen Stationen gehörten unter anderem "Die Schwarzwaldklinik", in der er in mehreren Folgen Professor Breeken verkörperte.

Er wirkte zudem in drei Ausgaben des "Traumschiff" mit und war in einzelnen Episoden von "Der Alte", "Ein Fall für zwei" oder auch "Derrick" an der Seite von Horst Tappert (1923-2008) zu sehen. Seinen letzten Auftritt vor der Kamera hatte er 2007 in "Inga Lindström - Emma Svensson und die Liebe".