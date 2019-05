Sein Tod kam plötzlich: Am 19. Februar 2019 starb Modezar Karl Lagerfeld im Alter von 85 Jahren. Lange war nicht klar, ob es eine Gedenkfeier für die Designer-Legende geben würde. Schließlich hatte der Modeschöpfer einmal gescherzt, es würde nicht mal eine Beerdigung für ihn geben. "Eher sterbe ich", hatte Lagerfeld dem Magazin "Numéro" rund zehn Monate vor seinem Tod gesagt.

Seit Dienstag ist nun klar: Lagerfeld bekommt eine Gedenkfeier. Und die hat es offenbar in sich. Das Magazin "WWD" berichtet, dass das Memorial in Paris stattfinden soll, gemeinsam organisiert von Chanel, Fendi und dem Label Karl Lagerfeld. Unter dem Titel "Karl For Ever" soll die Feier am 20. Juni im Grand Palais stattfinden, in dem Lagerfeld selbst immer wieder Shows für Chanel veranstaltete.

"Er hätte sich einen fröhlichen Moment gewünscht"

Nicht nur Ausrichter und Veranstaltungsort versprechen einen gebührenden Abschied für den Modezar. Der kanadische Theater- und Opernregisseur Robert Carsen (64) soll die Trauerfeier inszenieren. Der plant laut "WWD" unter anderem, auf drei großen Leinwänden Videos aus dem Leben Lagerfelds zu zeigen. Dazu sollen verschiedene Künstler und Künstlerinnen die Arbeit des Modedesigners in einer Live-Performance interpretieren. In Interviews sollen Menschen aus der Vergangenheit des Modedesigners zudem ihre Erinnerungen an Karl Lagerfeld teilen.

"Ich wollte etwas Lebendiges und Unerwartetes tun", sagte Carsen "WWD". Ziel war demnach nicht, eine schwermütige Andacht zu schaffen, sondern den Verstorbenen mit einem Fest zu ehren. "Er hätte sich einen fröhlichen Moment gewünscht", glaubt Carsen. 2.500 Gäste werden erwartet - wer an dem Memorial teilnehmen will, benötigt dazu allerdings eine Einladung.