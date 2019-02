Der Modedesigner Karl Lagerfeld ist nach Informationen des französischen Magazins "Paris Match" gestorben. Der 85-Jährige war bereits auf der Chanel-Modenschau in Paris im Januar nicht aufgetreten, was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ausgelöst hatte. Bei Chanel, wo Lagerfeld über Jahre als Kreativdirektor fungierte, war zunächst niemand für eine offizielle Stellungnahme zu erreichen. Der gebürtige Hamburger (geboren 1933 in Hamburg-Winterhude) arbeitete seit 36 Jahren als Kreativdirektor für Chanel und wurde in der Branche als "Kaiser Karl" verehrt. Chanel bestätigte Medienberichte, wonach Lagerfeld im Amerikanischen Krankenhaus in dem westlichen Pariser Vorort Neuilly starb. In die Privatklinik sei er am Montagabend als Notfall eingeliefert worden, hieß es. Schon im Januar hatte es Spekulationen über Lagerfelds Gesundheitszustand gegeben. Erstmals seit Jahrzehnten fehlte Lagerfeld bei den Pariser Chanel-Modenschauen. Eine Konzernsprecherin erklärte, der Modemacher habe sich "erschöpft" gefühlt.