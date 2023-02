Der große Schurke für die Karl-May-Spiele 2023 ist gefunden: "GZSZ"-Bösewicht Wolfgang Bahro mimt den Winnetou-Erzfeind Santer.

Für die Karl-May-Spiele 2023 in Bad Segeberg sind namhafte Gaststars in zwei ikonischen Rollen verkündet worden. Wolfgang Bahro (62), der seit jeher in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als Jo Gerner den Schurken mimt, schlüpft für die kommende Spielzeit in die Rolle des gierigen Santer. Geschäftsführerin Ute Thienel freut sich demnach darüber, in Person von Bahro "den größten Bösewicht des deutschen Fernsehens an den Kalkberg" gelockt zu haben.

Auch die Rolle von Winnetous Schwester ist vergeben: Nadine Menz (32), die den meisten TV-Zuschauern ebenfalls durch "GZSZ" ein Begriff sein dürfte, verkörpert Häuptlingstochter Nscho-tschi. Mit Menz sei "eine charismatische Schauspielerin der jungen Generation" gewonnen worden, so Thienel weiter. "Sie bringt solch einen natürlichen Charme und solch eine Energie mit, dass sie das Publikum als Nscho-tschi regelrecht verzaubern wird."

Bis sich die Karl-May-Fans selbst ein Bild von den Neuzugängen verschaffen können, dauert es noch ein wenig. Startschuss der diesjährigen Spielzeit mit "Winnetou I - Blutsbrüder" ist nach fünfwöchigem Probe-Zeitraum der 24. Juni. Bis zum 3. September stehen dann insgesamt 72 Aufführungen an. Bereits zum dritten Mal wird auch dieses Jahr wieder Alexander Klaws (39) den Apachen Winnetou spielen.

Schauen "GZSZ"-Fans in die Röhre?

"GZSZ"-Fans müssen sich offenbar keine Sorgen machen, dass dieses stramme Programm dazu führen könnte, dass sie zeitweise auf Jo Gerner verzichten müssen: "Wir sind sehr stolz, dass Wolfgang Bahro seine Dreharbeiten für "Gute Zeiten - schlechte Zeiten" so legen konnte, dass er Zeit für einen unvergesslichen Sommer im Wilden Westen von Bad Segeberg hat", heißt es vonseiten der Veranstalter.

Im Film von 1963 spielte Marie Versini (1939-2021) Winnetous (Piere Briece, 1929-2015) Schwester Nscho-tschi. Der diabolische Widersacher Santer wurde derweil von Mario Adorf (92) dargestellt.