Karlie Kloss und ihr Ehemann Joshua Kushner sind erstmals Eltern geworden. Die frohe Kunde teilte der Geschäftsmann via Instagram mit.

Freude beim US-amerikanischen Model Karlie Kloss (28) und Ehemann Joshua Kushner (35): Das erste gemeinsame Kind der beiden ist vor wenigen Stunden gesund und munter auf die Welt gekommen. Den ersten Blick auf das Neugeborene gewährte bereits der stolze Vater bei Instagram. Zu einem Bild, das einen Teil des Kopfs und die winzige Hand des Babys zeigt, schrieb der Geschäftsmann: "Willkommen auf der Welt."

Ob das Kind ein Junge oder ein Mädchen ist, wurde noch nicht eindeutig enthüllt. Jedoch könnte die Tatsache, dass dem Baby eine blaue Mütze aufgezogen wurde, darauf hindeuten, dass das Model einen Sohn zur Welt gebracht hat. Unter den bereits zahlreichen Gratulant*innen im Kommentarbereich des Posts findet sich auch so manch ein Weltstar. So freuen sich unter anderem Model-Kollegin Gisele Bündchen (40) und Schauspielerin Kate Hudson (41, "Wish I Was Here") mit den frischgebackenen Eltern. "Genießt jeden Moment. Sie werden so schnell groß", schreibt Bündchen.

Kloss und der Geschäftsmann Kushner, Bruder von Donald Trumps (74) Schwiegersohn Jared Kushner (40), sind seit 2012 ein Paar und seit 2018 verheiratet. Einige Wochen nach ihrem zweiten Hochzeitstag im Oktober 2020 hatte das Model verkündet, erstmals schwanger zu sein.