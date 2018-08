Seit 2017 kam immer wieder das Gerücht auf, Model Karlie Kloss (26) und ihre beste Freundin Taylor Swift (28, "Look What You Made Me Do") hätten sich heftig zerstritten. Dass die beiden immer noch eng befreundet sind, bewies Kloss am Samstagabend, als sie das Konzert von Swift in Nashville besuchte. Laut einem Bericht der britischen "DailyMail" wurde das Model von mehreren Fans in der VIP-Area abgelichtet und beim begeisterten Tanzen und Feiern beobachtet.

Zum ersten Mal seit über einem Jahr wurden die beiden Frauen zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Trotz anhaltender Gerüchte über einen Bruch ihrer Freundschaft hatten weder Swift noch Kloss sich öffentlich geäußert. Nachdem das Victorias-Secret-Model jetzt allerdings das Swifts Konzert besucht hat, ist für die Fans klar, dass diese Freundschaft nie vorbei war. "Ok, können wir jetzt den Karlie/Taylor-Streit endlich beerdigen? Danke", twitterte ein Fan nach der Show.