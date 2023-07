Joshua Kushner und Karlie Kloss auf der Met Gala in New York.

Die Familie von US-Model Karlie Kloss und Unternehmer Joshua Kushner wächst weiter: Die beiden freuen sich über ihr zweites gemeinsames Kind. Der stolze Vater teilte ein Foto des Neugeborenen.

US-Model Karlie Kloss und ihr Mann Joshua Kushner sind wieder Eltern geworden. Die 30-Jährige brachte am 11. Juli das zweite gemeinsame Kind des Paares zur Welt. Das geht aus einem Beitrag hervor, den Kushner auf Instagram veröffentlichte. Der 38-Jährige teilte ein Bild des Babys mit blauer Mütze. "Willkommen auf der Welt", schrieb er und setzte dazu zwei Emojis. Zudem verriet er das Geburtsdatum.

Karlie Kloss und Joshua Kushner haben bereits einen Sohn

Zwar erklärten Kloss und Kushner bisher nicht, ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, die Farbe der Mütze könnte jedoch darauf hindeuten, dass der zweijährige Sohn des Paares einen Bruder als Spielgefährten bekommen hat. Kloss und Kushner sind seit 2018 verheiratet. Ihr erstes Kind, der kleine Levi Joseph, wurde am 11. März 2021 geboren.

Mehrere prominente Follower gratulierten der Familie in den Kommentaren zum erneuten Nachwuchs. Von Meta-Chef Mark Zuckerberg und Schauspielerin Gwyneth Paltrow gab es Herz-Emojis. Tennis-Star Caroline Wozniacki sowie Unternehmerin und Reality-Star Kim Kardashian ließen ebenso Glückwünsche da, während Schauspielerin Kate Hudson das Kind mit einem freudigen "Willkommen" begrüßte.

Anfang Mai hatte Kloss auf der diesjährigen Met Gala in New York ihren Babybauch erstmals präsentiert. Eine Reporterin des US-Portals "Entertainment Tonight" wollte von ihr wissen, warum sie sich entschieden habe, ihre Schwangerschaft auf dem Event öffentlich zu machen. Daraufhin sagte das Model: "Dies ist natürlich der wichtigste Abend in der Modebranche und ich bin ehrlich überrascht, dass ich so lange ein Geheimnis daraus machen konnte."