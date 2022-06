Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala in New York

Am Samstag steigt vor dem Buckingham Palast ein großes Konzert zu Ehren der Queen. Es ist Teil der Feierlichkeiten für die 96-jährige Monarchin. Kim Kardashian möchte gern dabei sein – wurde jedoch ignoriert.

In den USA mag sie die Königin des Reality-TV sein, doch in Großbritannien interessiert das scheinbar wenige. Erst recht nicht die Mitarbeiter des Buckingham Palastes. Wie die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet, wollte Kim Kardashian kurzfristig Tickets für das Jubiläumskonzert der Queen an diesem Samstag ergattern – und blitzte ab. Sowohl Angestellte des Palastes, als auch Verantwortliche des Veranstalters BBC hätten die Anfragen von Kardashians Agenten ignoriert, schreibt die Zeitung.

Die 41-Jährige möchte so dringend an dem Event teilnehmen, dass sie sogar einfache statt VIP-Tickets akzeptieren würde, zitiert die "Daily Mail" eine anonyme Quelle. Gar nicht eingeladen zu werden, ist für Kim Kardashian offenbar eine völlig neue Erfahrung. "Kim wird selten abgelehnt, um an einer Veranstaltung teilzunehmen. Daher war dies eine ziemliche Überraschung, zumal sie das Vereinigte Königreich nicht oft besucht. Kim und Pete lieben die königliche Familie und wollten unbedingt bei dieser besonderen Feier dabei sein", sagte die Quelle.

Die britische Zeitung "The Sun" berichtet zudem, dass das Promi-Paar auch versucht habe, Tickets für die "Trooping the Colour"-Zeremonie zu erhalten – ebenfalls ohne Erfolg. "Sie haben offensichtlich nicht begriffen, dass 'Trooping the Colour' eine 260 Jahre alte Militärparade ist, mit der der Geburtstag des Monarchen gefeiert wird. Man kann nicht mit dem Promi-Ausweis winken und einen Sitzplatz ergattern, wie es in Wimbledon oder in den exklusivsten Restaurants der Stadt möglich ist", sagte ein Informant dem Blatt.

Konzert für die Queen vor dem Buckingham Palast

Kardashian ist derzeit mit ihrem Lebensgefährten Pete Davidson in London. Dort finden noch bis zum Sonntag zahlreiche Veranstaltungen statt, um das 70-jährige Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. zu feiern. Als einer der Höhepunkt gilt das Konzert am Samstagabend vor dem Buckingham Palast, zu dem 22.000 Zuschauer erwartet werden. Die Show ist seit Langem ausverkauft, ein Teil der Tickets wurde verlost, weitere gingen an Angehörige der Streitkräfte, Ehrenamtliche und Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen.

Darauf haben Royal-Fans gewartet: Mitglieder des Königshauses treffen zur Militärparade "Trooping the Colour" ein, mit der in London der Geburtstag und das 70-jährige Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. gefeiert wird. Herzogin Camilla teilte sich die Kutsche mit Herzogin Kate und deren Kindern George, Charlotte und Louis.

Das zweieinhalbstündige Konzert wird live von der BBC übertragen. Es treten Stars wie Elton John, Alicia Keys und Diana Ross auf. Sollten Kim Kardashian und Pete Davidson nicht doch noch zwei Tickets ergattern, können sie das Event in ihrem Londoner Hotelzimmer vorm Fernseher verfolgen.

Quelle: "Daily Mail", "The Sun"