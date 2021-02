Mit erst 25 Jahren ist Ex-GNTM-Model Kasia Lenhardt verstorben. Zuletzt stand Lenhardt wegen ihrer Trennung von Fußballstar Jérôme Boateng in den Schlagzeilen.

2012 wurde Kasia Lenhardt einem Millionenpublikum bekannt, als sie bei "Germany's Next Topmodel" den vierten Platz belegte. Am Dienstagabend wurde die 25-Jährige tot aufgefunden, sie hinterlässt einen Sohn. Die Polizei in Berlin gab gegenüber dem stern an, kein Fremdverschulden festgestellt zu haben.

Model Kasia Lenhardt mit 25 Jahren gestorben

Erst Anfang Februar trennten sich Lenhardt und Fußballspieler Jérôme Boateng, das Beziehungsaus sorgte für Schlagzeilen.

Auf Instagram meldet sich jetzt Kasia Lenhardts Freundin und ehemaliges "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Sara Kulka zu Wort. "Ruhe in Frieden. Du wundervoller Mensch, ich vermisse dich und hätte gerne Abschied genommen. Ich hoffe, du findest deinen Frieden jetzt und ich hoffe, die Wahrheit kommt jetzt raus, ich weiß wie sehr du es dir gewünscht hast. Ich werde dich nie vergessen, ich kennen keinen der so lachen konnte wie du. An die Familie schicke ich viel Kraft", schrieb sie zu einem Foto von sich und Lenhardt.

Auch ProSieben meldete sich mit einem Tweet. "Wir sind traurig. Sehr traurig. Und sind mit unseren Gedanken bei deiner Familie, deinen Freunden und bei dir, liebe Kasia Lenhardt", schrieb der Sender, auf dem seit mittlerweile 15 Jahren "Germany's Next Topmodel" ausgestrahlt wird.

Verwendete Quellen: Polizei Berlin / "Bild"-Zeitung /

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Für Kinder und Jugendliche steht auch die Nummer gegen Kummer von Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr zur Verfügung - die Nummer lautet 116 111.