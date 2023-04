von Julia Mäurer Nach dem Tod der Queen zeigten sich Kate, William, Harry und Meghan überraschend gemeinsam in Windsor. Der britische Autor Robert Jobson behauptet nun in seinem neuen Buch, das angeblich harmonische Treffen sei nur inszeniert gewesen.

Es waren Bilder, die um die Welt gingen: Im September 2022, zwei Tage nach dem Tod von Queen Elizabeth II., spazierten Prinz William und Prinz Harry gemeinsam mit ihren Frauen Herzogin Kate und Herzogin Meghan über das Gelände von Windsor Castle. Die beiden Paare begutachteten die zahlreichen Blumenspenden, die von der trauernden Bevölkerung abgelegt worden waren und sprachen mit den wartenden Menschen vor dem Schloss.

Es war der erste gemeinsame Auftritt, seit Harry und Meghan 2020 offiziell aus dem Königshaus ausgetreten sind. Deshalb sorgten die Fotos für eine kleine Sensation. Das Treffen sei von William persönlich initiiert worden, sagte ein Palastsprecher. Auch der Harry und Meghan nahestehende Journalist Omid Scobie postete damals auf Twitter ein Video, das die Vier bei ihrer Ankunft in Windsor zeigte. Nach außen wirkte es wie ein erster Annäherungsversuch zwischen den zerstrittenen Brüdern. Eine Ende der Familienfehde schien in Sicht.

Doch das sei nur eine Illusion gewesen. Das behauptet der britische Autor Robert Jobson in seinem neuen Buch "Our King: Charles III — The Man And The Monarch". Das Werk erscheint am 13. April, die britische Zeitung "Daily Mail" veröffentlichte bereits Auszüge daraus.

Krönung von Charles III. am 6. Mai in London

So will Jobson erfahren haben, dass vor allem Herzogin Kate den Auftritt als extrem belastend empfand. Sie soll später gegenüber einem hochrangigen Mitglied des Königshauses gesagt haben, der gemeinsame Spaziergang mit Harry und Meghan soll eines der schwierigsten Dinge gewesen sein, die sie je tun musste. Als Grund nannte sie die angebliche angespannte Stimmung, die zwischen den Paaren herrschte. Autor Jobson spricht in seinem Buch gar von "sich bekriegenden Paaren". Wie Harry und Meghan die Situation erlebten, schreibt Jobson nicht.

Er betont nur, dass das Treffen stattfand, bevor Harry und Meghan ihre Netflix-Doku und der 38-Jährige seine Autobiografie "Spare" veröffentlicht hätten. Die böten nun noch mehr Anlass für Spannungen zwischen den Familienmitgliedern, falls es zum Wiedersehen bei der Krönung von König Charles III. am 6. Mai kommt. Harry und Meghan haben eine Einladung erhalten. Ob sie tatsächlich auch nach London reisen werden, ist noch nicht bekannt.