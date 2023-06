Hollywoodstar Kate Hudson und die Ehefrau ihres Ex-Verlobten Matt Bellamy, Elle Evans, in London.

Hand in Hand mit der Frau ihres Ex-Verlobten

Kate Hudson Hand in Hand mit der Frau ihres Ex-Verlobten

Hollywoodstar Kate Hudson und die Ehefrau ihres Ex-Verlobten Matt Bellamy, Elle Evans, verbrachten den Donnerstagabend zusammen in London.

Der britische Muse-Star Matt Bellamy (45) verbindet die beiden US-Amerikanerinnen Kate Hudson (44) und Elle Evans (33). Mit der erstgenannten Schauspielerin war er verlobt und sie haben den gemeinsamen Sohn Bingham (11). Das Model ist seit 2019 seine Ehefrau.

Wie gut sich die beiden Frauen der großen Patchworkfamilie verstehen, haben sie nun einmal mehr in London gezeigt: Hand in Hand verließen sie am Donnerstagabend das Restaurant Chiltern Firehouse, nachdem sie zuvor eine Gala-Vorstellung des Musicals "Cabaret" besucht hatten.

Der Filmstar trug zu diesem Anlass ein rotes Midikleid aus Seide mit Wasserfallausschnitt und dazu schwarze Riemchen-Heels mit Nieten sowie eine auffällige grün-gemusterte Handtasche. Elle Evans hatte sich dagegen in eine beige-schwarz gemusterte Schlaghose und ein schlichtes armfreies schwarzes Top geworfen. Sie kombinierte goldene Metallic-Heels dazu.

Kate Hudson hat drei Kinder von drei Vätern

Kate Hudson und Matt Bellamy waren von 2010 bis 2014 ein Paar. Hudson brachten einen Sohn mit in diese Beziehung. Der 19-jährige Ryder stammt aus ihrer Ehe (2000-2006) mit Rocksänger Chris Robinson (56). Seit Ende 2016 ist die US-Schauspielerin mit US-Musiker Danny Fujikawa (37) liiert; seit Oktober 2018 sind sie Eltern der gemeinsamen Tochter Rani Rose (4). Im September 2021 haben sie ihre Verlobung öffentlich gemacht...