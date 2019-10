Große Ehre für Hollywood-Star Kate Hudson (40, "Bride Wars - Beste Feindinnen"), Schauspielerin und Model Cara Delevingne (27, "Carnival Row") und Fernsehmoderatorin Jameela Jamil (33): Alle drei wurden am Sonntag für ihr Engagement in Sachen Gleichberechtigung bei den #GirlHero Awards, die von der Initiative "Girl Up" in Beverly Hills zum zweiten Mal verliehen worden sind, ausgezeichnet.

Um diesen besonderen Moment festzuhalten, postete Hudson ein Selfie auf Instagram, auf dem die drei Preisträgerinnen sichtlich zufrieden in die Kamera lächeln. "Was für eine Freude, neben diesen tollen Frauen geehrt zu werden. Danke ,Girl Up' für diesen wunderbaren Tag", kommentierte die Schauspielerin den Post.