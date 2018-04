Wer sich in letzter Zeit gewundert hat, warum von Schauspielerin Kate Hudson (38, "Liebe auf Abwegen") nichts mehr zu sehen war, der hat nun auf wunderschöne Weise die Antwort darauf bekommen. Die Tochter von Goldie Hawn (72) erwartet ein Töchterchen! Das hat Hudson höchstpersönlich in einem Video auf Instagram bekanntgegeben.

In dem kurzen Clip, der schon über 1,6 Millionen Fans begeistert hat, ist der Moment zu sehen, in dem Hudson selbst das Geschlecht ihres dritten Kindes erfährt. Sie sticht in dem Clip Luftballons mit Fragezeichen darauf auf, die kleinere rosa Ballons zum Vorschein bringen. Ganz klar, es wird ein Mädchen - worüber sich die Schauspielerin und Mutter von bereits zwei Söhnen gewaltig freut.

Es ging ihr sehr schlecht

Neben dem Video erklärt Hudson dann auch, wieso sie sich zuletzt aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen hat: "Weil mir in meinem Leben noch nie so schlecht war. So schlecht war mir noch in keinem Trimester meiner Kinder." In dieser Zeit sei ihr die Schauspielkarriere zugutegekommen. In der Öffentlichkeit habe sie so getan, als ob alles super sei, doch "da habe ich gelogen!" Inzwischen habe sie die schlimmste Zeit überstanden und beschlossen, die frohe Kunde mit der Welt zu teilen.

Es handelt sich dabei um das erste gemeinsame Kind mit ihrem Liebsten Danny Fujikawa. Aus der Ehe mit Chris Robinson (51) stammt der heute 14-jährige Ryder Robinson, Muse-Sänger Matthew Bellamy (39) ist der Vater von Bingham Hawn Bellamy (6).