"Ich liebe diesen Mann. Alles Gute zum Geburtstag, Pa!"

Kurt Russell ("Das Ding aus einer anderen Welt") hat gerade erst seinen 67. Geburtstag gefeiert. Und eines seiner schönsten Geschenke dürfte er wohl von Kate Hudson (38, "Almost Famous") bekommen zu haben. Der leibliche Vater der Schauspielerin ist zwar der Musiker Bill Hudson (68), doch Russell hat sie nicht nur aufgezogen, sie nennt ihn offenbar auch "Pa". Zum Geburtstag postete sie bei Instagram ein Bild von sich und Russell, wie die beiden gemeinsam und freudestrahlend in einem Cockpit sitzen. Übrigens: Auch Goldie Hawn (72), Russells langjährige Lebensgefährtin und Hudsons Mutter, hat dem Schauspieler via Instagram gratuliert. "Alles Gute, Baby", schrieb sie zu einem Bild der beiden, auf dem das Paar breit in die Kamera lacht. "Dein Licht kitzelt mich immer noch an der Nase. Ich Glückliche!"