Ihre berühmte Halbschwester Kate Moss hatte bereits einige Probleme mit öffentlichen Drogenskandalen – jetzt muss sich auch Lottie Muss behandeln lassen.

In den Nullerjahren bekam Kate Moss den wenig schmeichelhaften Spitznamen "Cocaine Kate", nachdem Bilder von ihr mit der Droge veröffentlicht wurden. Es scheint, als liege der Hang zum Schniefen in der Familie. Denn wie sie jetzt selbst bei Tik Tok offenbarte, lässt sich Kates Halbschwester Lottie Moss gerade in einer Entzugsklinik behandeln.

Kate Moss' Halbschwester Lottie wegen Kokssucht in Klinik

"Ich bin wirklich schwer kokssüchtig", sagt sie in einem Video mit der Bildunterschrift "Wenn die Leute fragen, warum ich in der Klinik bin." Nicht das erste Mal, dass sie auf der Plattform darüber spricht, der Sucht verfallen zu sein. Und könnte man annehmen, Kate Moss zeige Verständnis für ihre jüngere Schwester – immerhin hat sie selbst mit Drogen gehadert – ist offenbar das Gegenteil der Fall.

"Es gab Zeiten, in denen sich Kate regelrecht gedemütigt gefühlt hat. Sie hat sich den Kopf über Lottie zerbrochen und darüber, was sie mit ihrer Karriere anstellt", erklärt eine Quelle dem Online-Magazin "Page Six". Mit ihrer Modelagentur rekrutiert das Supermodel neue Talente, die in der Branche Fuß fassen wollen. Ihre eigene Schwester ist allerdings nicht vertreten.

Schwarzes Schaf der Familie

Dafür ist Kate Moss' 19-jährige Tochter, Lila Moss, Teil der Modelkartei. Als Gesicht von Fendi feiert sie gerade große Erfolge – auch dank der Unterstützung ihrer berühmten Mutter. "Page Six" zufolge soll Lila Moss einen noch schlechteren Draht zu Lottie Moss haben.

"Lottie war in Los Angeles, wo sie ständig mit ihren Freunden unterwegs war und Lila gefiel das überhaupt nicht. Sie hat keine Achtung vor Lottie. Ein anderes Mal hat sich Lottie mit Lilas Hilfe die Haare rosa gefärbt, und Lila hat sich geweigert, auch nur auf einem einzigen Bild auf Instagram mit ihr zu sein", erklärt der Insider. Während Lila Moss' Karriere an Fahrt aufnimmt, flacht die von Lottie Moss seit einiger Zeit ab.

Quelle: "Page Six"