Bei der Hochzeit von Kate Moss 2011 war sie Brautjungfer. Doch nun hat Lottie Moss verraten, dass sie ihrer Halbschwester nie nahestand.

Als kleine Halbschwester von Supermodel Kate Moss (49) startete auch Lottie Moss (25) in der Modelwelt durch. Doch viel gemeinsam haben sie offenbar nicht. Lottie Moss hat jetzt verraten, dass die beiden Frauen kein besonders inniges Verhältnis pflegen.

"Wir sind uns in vielen Dingen einfach nicht einig"

"Ich und meine Schwester waren uns nie nahe", sagte sie in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Sun". "Es gibt einen großen Altersunterschied." Dabei war sie 2011 Brautjungfer bei ihrer berühmten Halbschwester. Doch die beiden kommen wohl nicht so gut miteinander aus, wie viele Leute annehmen. "Sie muss keine Beziehung mit mir haben wollen", meint Lottie Moss, die denselben Vater wie Kate Moss hat. "Als ich jünger war, konnte ich es nicht verstehen. Ich dachte: 'Warum möchte jemand in meiner Familie keine Beziehung mit mir? Ich verstehe das nicht.'" Inzwischen habe sie aber gelernt, "dass Familie kompliziert ist". Das sei auch mit einem "wirklichen High-End-Model" in der Familie nicht anders. "Wir sind uns in vielen Dingen einfach nicht einig. Ich liebe sie. Sie ist meine Schwester, aber wir sind uns einfach nicht nahe."

Mit Kate Moss' Tochter schreibt sie SMS

Ein besseres Verhältnis hat sie hingegen zu ihrer Halbnichte. Kates Tochter Lila (20) arbeitet ebenfalls als Model. "Ich liebe Lila, sie ist ein süßes Mädchen." Den Lockdown verbrachten sie teilweise zusammen, dabei seien sie sich näher gekommen. "Aber sie lebt jetzt in New York, sie lebt ihr eigenes Leben. Wir schreiben manchmal SMS und ich sehe sie unterwegs." Sie gebe ihr aber keine Ratschläge für ihre Karriere. "Ich denke, meine Schwester kann ihr Ratschläge zum Modeln geben!"

Lottie Moss wurde von Storm Models eingestellt - derselben Agentur, die Kate Moss mit 14 Jahren am Flughafen entdeckt hatte. 2021 hörte sie jedoch wieder mit dem Modeln auf, weil sie sich zu kontrolliert fühlte. Außerdem verfiel sie in eine Alkohol- und Drogenabhängigkeit. "Ich musste immer eine bestimmte Art, eine bestimmte Taillenweite und eine bestimmte Hüfte haben. Ich hatte einen Personaltrainer und Ernährungstreffen. Ich durfte keine Dinge an meinen Haaren machen, die nicht vom Team genehmigt wurden. Mit bestimmten Leuten durfte ich nicht ausgehen." Das Modelleben habe sie nicht glücklich gemacht, sondern im Gegenteil regelrecht deprimiert. Schließlich habe sie eine Reha gemacht - "und es war genau das, was ich brauchte".

Bereit für eine neue Liebe

Sie verdient nun ihr Geld mit "OnlyFans" und nimmt derzeit an der neuen Serie "Celebs Go Dating" teil. Sie war zuletzt mit dem australischen Model Daniel Steel liiert. Im Mai trennte sie nur vier Monate, nachdem die Beziehung öffentlich wurde. Jetzt verriet sie, dass die Liebe an der Distanz zwischen Großbritannien und Australien zerbrach. "Er war nicht bereit, hierherzuziehen, und ich plante damals einen Umzug nach Los Angeles, und er wollte auch nicht dorthin ziehen, und ich wollte nicht in Perth leben." Nun sei sie Single und "bereit, mich unter Leute zu mischen".