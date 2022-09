Kate Moss erinnert sich für die britische "Vogue" an ihre ikonischen Looks. Über ihre ersten Diamanten erzählt sie eine besondere Geschichte.

Teils wehmütig, teils freudig erinnert sich Kate Moss in einem Video für die britische "Vogue" in "Looks of a Life" an ihre ikonischen Outfits. Als sie sich an eine Diamantenkette erinnert, kommt eine besondere Geschichte zu Tage.

Als Kate Moss in dem Album mit ihren Outfits blättert, stößt sie auch auf das Kleid von John Galliano und High Heels von Manolo Blahnik, die sie 1995 bei den CFDA Fashion Awards trug. Um Ihren Hals trug sie eine Diamantkette.

Johnny Depp überreichte Moss Diamanten auf unorthodoxe Weise

Sie hat sie von ihrem Ex-Freund Johnny Depp geschenkt bekommen. Doch er hat sie ihr nicht etwa in einer Schmuckschatulle überreicht. "Das waren die ersten Diamanten, die ich je besessen habe", erzählt Kate Moss und ergänzt: "Er hat sie aus seiner Po-Ritze gezogen."

Sie und Johnny seien zum Abendessen aus gewesen. Er habe zu ihr gesagt, dass er etwas an seinem Hintern habe und sie nachschauen solle. Sie habe in seine Hose gegriffen und die Diamantenkette in den Händen gehalten.

Kate Moss vermisst Kleid von John Galliano

Wehmütig erinnert sich Moss an das Kleid, das sie heute nicht mehr besitze. Sie richtet sich an die Zuschauer:innen: "Wenn jemand da draußen dieses Kleid hat, gebt es bitte zurück. Es ist mein Lieblingskleid." Auch die schwarzen High Heels gehörten zu Moss' Favoriten – sie habe darin gelebt, berichtet das Model.

Kate Moss und Johnny Depp zählten zu den berühmtesten Paaren der 90er-Jahre. Sie waren von 1994 bis 1996 liiert. Im Mai hatte Kate Moss auch als Zeugin im Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp ausgesagt. Sie sagte, dass der Schauspieler ihr gegenüber in der Beziehung nie gewalttätig gewesen sei.

Quellen: Page Six, Vogue