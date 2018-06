Zur Trauerfeier von Kate Spade (1962-2018) sind am gestrigen Donnerstag mehrere Hundert Gäste gekommen, um sich von der Modedesignerin zu verabschieden. Darunter unter anderem auch ihr berühmter Schwager David Spade (53, "Kindsköpfe"). Eine wichtige Person fehlte jedoch. Nur wenige Stunden vor der Zeremonie starb Spades Vater, Earl F. Brosnahan Jr., im Alter von 89 Jahren. Das gab die Familie nun in einem Statement bekannt, das von "Good Morning America" veröffentlicht wurde.

"Er hatte in letzter Zeit gesundheitliche Probleme und war wegen des kürzlichen Todes seiner geliebten Tochter untröstlich", heißt es darin. Der 89-Jährige sei an einem gebrochenen Herzen im Kreise seiner Familie gestorben. Seine Tochter hatte sich am 5. Juni in ihrer New Yorker Wohnung das Leben genommen. Wie ihr Ehemann und Geschäftspartner, Andy Spade (55), nach ihrem Tod öffentlich machte, habe die Designerin jahrelang unter Angstzuständen und Depressionen gelitten und sei deswegen in ärztlicher Behandlung gewesen. Kate Spade wurde nur 55 Jahre alt.

Besondere Erinnerung an die Designerin

Das Bild der Trauerfeier in Spades Heimatstadt Kansas City, Missouri, war von Farben bestimmt. Denn in Erinnerung an die Designerin und ihre Liebe für strahlende Farben trugen viele der anwesenden Trauergäste bunte Gewänder. Auch Spades ikonische Taschen waren als ehrendes Andenken zahlreich vertreten.