Es war ein Outfit, das ihr viel Zuspruch einbrachte - und das nicht nur, weil sie in funkelnden Pumps mit zehn Zentimeter hohen Absätzen durch den Londoner Regen spazierte. Herzogin Catherine besuchte ein Gala-Dinner der Wohltätigkeitsorganisation "Action on Addiction", der sie seit 2012 als Schirmherrin vorsteht. Die Initiative will auf die Gefahren von Suchterkrankungen aufmerksam machen und gleichzeitig Betroffene unterstützen. Die Organisation liege ihr sehr am Herzen, sagte Kate in ihrer Rede. Immerhin gehört sie zu den ersten Schirmherrschaften, die sie nach ihrer Hochzeit mit Prinz William im Jahr 2011 übernommen hat.

Kate trug dasselbe weiße Kleid schon im Juli 2016

Für ihren Auftritt suchte sie eine Robe der brasilianischen Designerin Barbara Casasola aus. Eine kluge Wahl, denn: Das weiße, schulterfreie Kleid ist nicht nur sehr elegant, sondern wurde von Kate bereits getragen. Im Juli 2016 überreichte die Herzogin in exakt demselben Outfit einen Museumspreis in London. Bei einem Preis von umgerechnet rund 1700 Euro kann man ein Kleid ruhig zu verschiedenen Anlässen tragen. Nur die Pumps (Jimmy Choo für 590 Euro) und die Ohhringe (Kiki McDonough für 3800 Euro) waren neu.

Kate wurde damit erneut ihrem Ruf als sparsame Herzogin gerecht, die ihre Looks mehrfach recycelt - sehr zur Freude der Queen, die ebenfalls als äußerst bescheiden und bisweilen knauserig gilt. Gleichzeitig signalisierte Kate mit ihrem Outfit: Seht her, nicht mein Kleid sollte im Mittelpunkt stehen, sondern die gute Sache und das Anliegen der Organisation "Action on Addiction".

Kate gibt weniger Geld für Kleidung aus als Meghan

Da steht Kate im kompletten Gegensatz zu ihrer Schwägerin Herzogin Meghan, die in ihrem ersten Jahr als Mitglied der Königsfamilie 450.000 Euro ausgegeben haben soll - nur für ihre Garderobe. Nicht mit eingerechnet sind Extravaganzen wie die Baby Party in New York, die 260.000 Euro gekostet haben soll. Zum Vergleich: Kates Outfit in ihrem ersten Jahr als Royal schlagen mit bescheidenen 130.000 Euro zu Buche. Und es gibt sicher Outfits, die sie bis heute im Schrank hängen hat und bei passender Gelegenheit wieder hervor holt oder minimal abändern lässt. Bei Herzogin Meghan wäre das nur schwer vorstellbar.

