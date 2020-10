Herzogin Kate und Prinz Williams am Tag ihrer Graduiertenfeier an der St. Andrews Universität im Juni 2005

Kate und Williams Liebesgeschichte begann an der Uni. Sie wurden ein Paar, trennten sich aber einige Jahre später. In einer neuen Biografie wird enthüllt, wie die beiden letztlich doch zueinander fanden.

Es ist die royale Liebesgeschichte der Nullerjahre: Die bürgerliche Kate Middleton trifft auf Prinz William, Nummer zwei in der britischen Thronfolge. Sie verlieben sich als Studenten, meistern gemeinsam die Jahre danach, verloben sich, heiraten 2011 und bekommen drei Kinder. Doch ganz so reibungslos lief die Beziehung der beiden nicht ab, wie Robert Lacey in seiner neuen Biografie "Battle of Brothers" offenbart.

William und Kate: Wie ihre Liebesgeschichte begann

Dass die beiden überhaupt aufeinander trafen, soll von Kate und ihrer Mutter, Carole Middleton, forciert worden sein. So wollte die heute 38-Jährige eigentlich mit zwei guten Freundinnen an die Uni in Edinburgh gehen, nicht nach St. Andrews. Doch dann kam alles anders, als verkündet wurde, dass Prinz William sein Studium an der Elite-Universität beginnen würde. Kate änderte ihre Pläne, nahm ein Jahr Auszeit und begann dann ebenfalls Kunstgeschichte zu studieren, wie der Prinz, in St. Andrews.

Lange hielt sich das Gerücht, William habe sich am 26. März 2002 bei einer Charity-Fashionshow an der Uni in Kate verguckt, die dort ein durchsichtiges Mini-Kleid trug und über den Catwalk lief. Doch tatsächlich sollen sich die beiden da bereits gekannt haben, immerhin besuchten sie dieselben Kurse.

Mehrere Trennungen

Lacey schildert in seinem Buch eine andere Begebenheit, lange vor der besagten Fashionshow. Im ersten Semester sollen William und Kate auf einer Party gewesen sein, wo der Prinz von einem aufdringlichen Mädchen bedrängt wurde. Das Mädchen ließ offenbar solange nicht von ihm ab, bis Kate kam, William von hinten umarmte und ihn so vor der Verehrerin rettete. "Oh sorry, aber ich habe eine Freundin", soll William damals gesagt haben.

Später zogen die beiden dann zusammen mit gemeinsamen Freunden in ein Haus – ein klarer Beweis dafür, dass der Windsor der jungen Kate vertraute. Die Öffentlichkeit erfuhr erst im März 2004 von der Beziehung des britischen Thronfolgers. Royal-Fans übten früh Druck aus, sodass sich William wehren musste: "Ich bin erst 22! Ich will nicht heiraten bis ich 28 oder 30 Jahre alt bin", sagte er damals. Wenig später trennte sich das Paar zum ersten Mal. Der Grund: William wollte auf einen Jungs-Segeltrip nach Griechenland reisen. Die Crew des Bootes bestand derweil nur aus weiblichen Mitgliedern. "Damals haben wir uns kurz getrennt. Wir waren beide sehr jung und mussten uns noch finden", sagte William vor gut zehn Jahren im britischen TV über die Zeit.

Sie gewann ihn zurück

Es sollte nicht die letzte Trennung des royalen Traumpaares gewesen sein. Im April 2007 arbeitete Kate für das Modelabel Jigsaw, als sie einen Anruf von William bekam. Eine Stunde lang telefonierte sie mit ihm. Er sagte ihr, dass er sich trennen wollte.

Doch Kate ließ sich nicht unterkriegen. Sie feierte in London und sammelte Geld für Wohltätigkeitsorganisationen. William hingegen konnte mit der neu gewonnen Freiheit offenbar weniger anfangen, als er gedacht hatte. "Plötzlich schienen Mädchen aus Brasilien nicht mehr so glamourös zu sein, und der Prinz vermisste seine Familie – was inzwischen die Familie Middleton bedeutete", erläutert Lacey in der "Daily Mail". Und so suchte er erneut den Kontakt zu Kate.

Wenige Monate später waren die beiden wieder zusammen. Von der Presse wurde Kate damals "Waity Katie" getauft, weil sie so viele Jahre darauf gewartet hatte, von dem Prinzen erhört zu werden. Doch allzu lange musste sie nicht mehr warten: 2010 bat William sie, seine Frau zu werden.

Verwendete Quelle: "Daily Mail"