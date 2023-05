Schauspielerin Kate Winslet kam mit ihrer Tochter Mia zu den BAFTA TV Awards. Das Duo spielt gemeinsam in der Serie "I am Ruth".

Sie weinte Freudentränen über die Auszeichnung, aber vor allem vor Stolz auf ihre Tochter: Schauspielerin Kate Winslet (47) wurde für ihre Darstellung in "I am Ruth" bei den BAFTA TV Awards als beste Schauspielerin ausgezeichnet. In der Serie spielt sie an der Seite ihrer Tochter Mia Threapleton (22).

"Ich würde den halben Award meiner Tochter geben"

"Wenn ich könnte, würde ich den Award in der Mitte durchbrechen und die andere Hälfte meiner Tochter geben", so Winslet in ihrer Dankesrede. "Wir haben das zusammen gemacht, Kind!"Das Mutter-Tochter-Duo erschien zur Verleihung im perfekt aufeinander abgestimmten Look: Beide trugen ein schwarzes Neckholder-Top, die Haare hochgesteckt und Chandelier-Ohrringe.

Mia ist Winslets älteste Tochter aus der Ehe mit Regisseur Jim Threapleton (49), mit dem sie von 1998 bis 2001 verheiratet war.

Ebenfalls ausgezeichnet bei den BAFTA TV Awards wurden unter anderem die BBC-Show "The Traitors", die Netflix-Produktion "Dahmer" sowie Ben Wishaw (42) als bester Schauspieler.