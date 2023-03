Sie lächelt in die Kamera, posiert für den Fotografen, zieht gewohnt professionell ihren Job durch – doch insgeheim merkt Katerina Gottesleben (38), das etwas mit ihr ganz und gar nicht stimmt. Das Model sollte recht behalten, denn während des Shootings verlor sie ihre ungeborenen Zwillinge.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht Katerina aktuell Schnappschüsse, auf denen sie Outdoor-Jacken bewirbt, der Kommentar dazu bricht einem das Herz. "Was man nicht sieht: An diesem Shootingtag verlor ich meine eineiigen Zwillinge", schreibt sie in einem bewegenden Beitrag.

Zu diesem Zeitpunkt habe sie bereits sieben Kilo zugenommen und sei voller Vorfreude auf den doppelten Nachwuchs gewesen: "Ich hatte schon den ersten Schock überwunden, dass es zwei sind und hatte angefangen, mich sehr auf sie zu freuen." Sie habe nach größeren Autos geschaut und Namensbücher gewälzt. Nur das Geschlecht habe sie damals noch nicht gewusst: "Das ist leider für immer so geblieben."

Katerina Gottesleben wurde wenig später wieder schwanger

Was genau ist an diesem Tag passiert? Katerina: "Die Blutung fing schon beim Job an. Am nächsten Morgen beim Frauenarzt gab es eine traurige Nachricht und eine Überweisung zur Ausschabung. So ist es nun einmal. Es gehört zu meiner Geschichte dazu."

"Ich war traurig – sogar sehr", erinnert sich das Model an jenen Moment vor sechs Jahren zurück. Trotz des Verlustes entschied sie sich, den Kopf nicht hängen zu lassen und beschloss, etwas zu tun, das sie als Schwangere nicht getan hätte: Sie habe sich ihren damals siebenjährigen Sohn geschnappt und sei mit ihm samt Rucksack durch Thailand gereist: "Was das Allerwichtigste für mich war, war die Gewissheit, dass ich nichts falsch gemacht habe. Es ist einfach trotzdem passiert."

Kurze Zeit später passierte dann ein kleines Wunder: Katerina wurde wieder schwanger! "Sechs Wochen später war meine Tochter unterwegs. Und die hätten wir nicht, wenn das nicht passiert wäre. Die kleinen zwei Wesen da drin hatte ich schon angefangen zu lieben. Aber ich möchte Sophia trotzdem nicht missen", schließt sie ihren Post ab