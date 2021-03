Schauspielerin Katharina Matz ist mit 90 Jahren gestorben. Zuletzt war der Theater-Star unter anderem in einem Berlin-"Tatort" zu sehen.

Im "Tatort: Ein paar Worte nach Mitternacht" (Oktober 2020) mit den Berliner Ermittlern Rubin und Karow glänzte sie in der Rolle der dementen Ehefrau des toten Bauunternehmers mit der schrecklichen Hitlerjugendvergangenheit. Nun ist Schauspielerin Katharina Matz (1930-2021) am Mittwoch im Alter von 90 Jahren in Berlin gestorben, wie der BR meldet.

Die im böhmischen Haindorf (heute Tschechien) geborene Künstlerin war auch ein gefeierter Theater-Star und gehörte zum Ensemble des Thalia-Theaters in Hamburg und des Deutschen Theaters in Berlin. "Katja Matz hatte die Fähigkeit Wege mitzugehen, nicht Bescheid zu wissen, einfach neugierig zu bleiben, auch auf Menschen", schrieb Ulrich Khuon, der Intendant in einem Nachruf, aus dem die "Tagesschau" zitiert, über die Verstorbene.