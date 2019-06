Katherine Schwarzenegger (29) macht ihrem Ehemann Chris Pratt (39, "Passengers") wenige Wochen nach ihrer Hochzeit eine ganz besondere Liebeserklärung. Sie wünschte ihm auf Instagram mit rührenden Worten "Alles Gute zum Vatertag. Dich als so liebevollen Vater zu sehen, war einer der vielen Gründe, warum ich mich in dich verliebt habe und es täglich wieder tue. Ich liebe dich."

Dazu postete die Tochter von Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (71, "Terminator") ein Bild, das Chris Pratt mit seinem Sohn Jack (6) beim Holzhacken zeigt. Jack stammt aus Pratts Ehe mit Schauspielkollegin Anna Faris (42, "Der perfekte Ex"). Mit ihr war er von 2009 bis 2018 verheiratet. Im Oktober 2018 folgte die Scheidung. Seit Sommer 2018 ist Chris Pratt mit Katherine Schwarzenegger liiert.

Plant das Paar weitere Kinder?

Anfang des Monats gaben sich Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger dann das Jawort. "Wir wurden vor Gott, unseren Familien und denen, die wir lieben, zu Mann und Frau ernannt. Es war vertraut, bewegend und emotional. Wir fühlen uns so gesegnet, dieses neue Kapitel in unserem Leben zu starten", schrieb Pratt in einem Instagram-Post am Tag nach der Trauung. Erst im Januar hatten sich die beiden verlobt.

Jack soll wohl nicht das einzige Kind in der Beziehung von Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bleiben. Eine nicht näher genannte Quelle verriet dem US-Magazin "People", das Paar könne es nicht erwarten, gemeinsam Eltern zu werden. "Sie kann nicht glauben, wie sehr sich ihr Leben verändert hat, seit sie Chris getroffen hat", weiß eine Quelle über Schwarzenegger zu berichten. Er habe seine Absichten von Anfang an klar gemacht. "Sie hat sich noch nie so geliebt und sicher gefühlt. Die beiden fühlen sich so gesegnet, sich gefunden zu haben, und sie können es nicht erwarten, ihre Familie so bald wie möglich zu erweitern."

Schon bei den ersten Dates sei Jack ein Teil ihrer Beziehung gewesen. "Katherine hatte nichts dagegen, dass ihre Dates mit Chris oft eine Kinderveranstaltung waren, wie etwa ein Film am Nachmittag oder ein Besuch im Disneyland", sagte Anfang des Jahres eine andere Quelle dem Magazin. "Katherine ist wie ein großes Kind und beschäftigt sich gern mit Jack. Sie liebt es, dass Chris ein Vater ist."