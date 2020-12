Katherine Schwarzenegger feiert Geburtstag und bekommt von den beiden wohl wichtigsten Männern in ihrem Leben süße Liebeserklärungen.

Katherine Schwarzenegger feierte am Sonntag ihren 31. Geburtstag. Ihr Ehemann und der Vater ihrer wenigen Monate alten Tochter Lyla Maria Schwarzenegger Pratt, Hollywood-Star Chris Pratt (41, "Guardians of the Galaxy"), ließ es sich nicht nehmen, ihr auch öffentlich zu gratulieren.

"Alles Gute zum Geburtstag, Sweetie! Du hast so viel Licht in mein Leben gebracht. Ich bin so froh, dass ich mit dir und Lyla zu Hause bin. Du bist eine tolle Mutter, eine tolle Stiefmutter, eine tolle Ehefrau, Tochter, Schwester und Freundin. Die Welt ist heller mit dir darin. Ich bin ein glücklicher Mann. Danke für die Liebe, Unterstützung und Partnerschaft. Ich liebe dich", schrieb er auf Instagram. Dazu postete er eine Fotocollage, auf denen das Geburtstagskind nur so um die Wette strahlt. Ihre Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Awww I love you", kommentierte Katherine Schwarzenegger.

Noch einer schrieb "Ich liebe dich"

Doch damit nicht genug, auch Papa Arnold Schwarzenegger (73, "Terminator") gratulierte seiner Erstgeborenen mit rührenden Worten auf Instagram: "Happy Birthday, Katherine Schwarzenegger! Du bist ein helles Licht in meiner Welt und ich bin so stolz auf dich. Zu sehen, was für eine fantastische Mutter du bist, während du dich mit deinem Schreiben und deiner Arbeit weiterhin für das Gute engagierst, ist eine meiner größten Freuden. Ich liebe dich!", so der Ex-Gouverneur, Ex-Bodybuilder und Schauspieler. Dafür gab es für den Papa vier rote Herzchen in der Kommentarspalte.

Katherine Schwarzenegger stammt aus Arnold Schwarzeneggers Ehe (1986-2011) mit Bestsellerautorin Maria Shriver (65). Die beiden bekamen gemeinsam vier Kinder. Schwarzenegger hat zudem noch einen Sohn aus einer Affäre. Chris Pratt hat ebenfalls einen weiteren Sohn (8) aus der Ehe (2009-2018) mit Schauspielerin Anna Faris (44, "Scary Movie").