Nach Tom Cruise, Joshua Jackson und Jamie Foxx ist jetzt auch mit Emilio Vitolo Schluss: Katie Holmes hat die Beziehung zu dem Gastronomen beendet. Annkristin Engelbrecht

Dieser Artikel erschien zuerst bei Gala.de.

Sie waren so verliebt! Katie Holmes, 42, und Emilio Vitolo, 33, konnten ihr Liebesglück kaum verbergen, Hand in Hand schlenderten sie in den letzten Monaten regelmäßig durch New York, knutschten hemmungslos im Park und im Restaurant. Ihre Liebe sollte jeder sehen. Doch ihre Beziehung sollte nicht von langer Dauer sein.

Katie Holmes: Liebes-Aus nach acht Monaten

Erste Gerüchte um ein mögliches Liebes-Aus wurden bereits im April laut, nun bestätigt eine Sprecherin von Katie Holmes gegenüber "US Weekly" die Trennung des einstigen Traumpaares: "Es hat einfach nicht geklappt." Trotzdem wolle das Ex-Paar weiterhin befreundet bleiben. "Katie und Emilio haben ihre gemeinsame Zeit wirklich genossen", so Holmes Sprecherin weiter – nach bösem Blut klingt das nicht.

"Sie hat ihn abserviert"

Ein Insider will allerdings wissen, dass Katie Holmes ihre achtmonatige Beziehung per Telefon beendet hat. "Sie hat ihn abserviert", so die anonyme Quelle gegenüber dem "OK Magazine". Berichten zufolge soll Holmes seine Motive für ihre Beziehung in Frage gestellt haben. Vitolos Familie ist zwar in der Restaurantbranche bekannt, doch er träume wohl davon, ein großer Schauspieler zu werden. "Katie begann sich zu fragen, ob Emilio Hintergedanken hatte, sich mit ihr zu treffen", so der Insider weiter. Zweifel, die letztendlich zur Trennung geführt haben.

Quellen: radaronline.com, usmagazine.com, okmagazine.com

