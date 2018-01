Die Gerüchteküche brodelte seit Jahren. Kurz nach der Scheidung von Scientology-Anhänger Tom Cruise soll sich Katie Holmes in den Musiker und Schauspieler Jamie Foxx verliebt haben. Ein fast gänzlich unscharfes Foto aus einem Aufnahmestudio hatte 2013 dafür gesorgt, dass erstmals über Holmes und Foxx als neues Hollywood-Paar spekuliert wurde. Und im gleichen Jahr zeigten Bilder die beiden zusammen bei einer Party in den Hamptons. Tatsächlich bestätigt haben Holmes und Foxx die Gerüchte nie. Im Gegenteil, Foxx nannte die Gerüchte um seine Person nur "fake News".



Katie Holmes unterzeichnete einen Vertrag, der ihr verbot, sich mit einem neuen Mann zu zeigen

Der Grund dafür soll angeblich ein Vertrag gewesen sein, den Holmes im Zuge ihrer Scheidung von ihrem Ex-Mann Tom Cruise abgeschlossen hat. Offenbar soll sie ihm darin versprochen haben, sich fünf Jahre lang nicht mit einem neuen Mann an ihrer Seite zu zeigen. 2012 ließ sich der "Dawson's Creek"-Star von Cruise scheiden. Und siehe da, genau fünf Jahre später, nämlich im Herbst vergangenen Jahres, zeigte sie sich das erste Mal mit Foxx am Strand von Malibu. Hand in Hand. Jegliche Zweifel an der bis dahin geheimen Beziehung waren mit einem Schlag aus der Welt.



Zum ersten Mal zeigen sich Katie Holmes und Jamie Foxx gemeinsam auf einem offiziellen Event

Damals wurden sie noch - vermeintlich ungewollt - von Fotografen erwischt. Jetzt saßen die Hollywood-Stars bei Clive Davis' Pre-Grammy Party in New York City das erste Mal auch bei einem hochkarätigen Event nebeneinander. Und ihre Blicke verrieten: Die Gerüchte stimmen, sie sind ein Paar. "Diese Lady hat den Raum verlassen, gerade als ich sie vorstellen wollte. Sie saß an dem Tisch da, direkt neben Jamie Foxx. Wenn ihr nebeneinander sitzen wollt, welcher Zeitpunkt eignet sich besser als heute Nacht?", fragte Gastgeber Davis das Paar. Etwas peinlich berührt lachten Holmes und Foxx. Nach dem jahrelangen Versteckspiel scheinen die 38-Jährige und der "Django Unchained"-Star endlich bereit zu sein, öffentlich zu ihrer Beziehung zu stehen.