Leichte Entwarnung: Harvey Price (18) geht es etwas besser. Das berichtet seine Mutter, Katie Price (42), in einem neuen Instagram-Update. Demnach ist der 18-Jährige "nur noch an einem Tropf und raus aus der Intensivstation". Die gute Nachricht illustrierte die Britin mit mehreren gemeinsamen Bildern, die Harvey im Krankengewand zeigen. "Er war unglaublich stark und mutig und heute Abend ging es ihm besser. Ich bin so glücklich, es war so schwer. Ich liebe ihn so sehr", schreibt die fünffache Mutter.

Harvey war vor einigen Tagen mit hohem Fieber, Brustschmerzen und Atembeschwerden in das Krankenhaus eingeliefert worden. Er stammt aus einer früheren Beziehung seiner Mutter mit dem Fußballer Dwight Yorke (48) und leitet an autistischem Verhalten, einer Sehbehinderung, ADHS sowie dem Prader-Willi-Syndrom.