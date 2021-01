Mutter Katie Price fiel die Entscheidung schwer: Ihr autistischer Sohn Harvey soll bald in einem betreuten Wohnen leben.

Die Entscheidung fiel ihr nicht leicht, doch Katie Price (42) hat sie zum Wohl ihres Kindes getroffen: Sohn Harvey (18), der an autistischem Verhalten, einer Sehbehinderung, ADHS sowie dem Prader-Willi-Syndrom leidet, soll bald in einem betreuten Wohnheim eines Colleges leben. "Es bricht mir das Herz. Ich will nicht, dass Harvey denkt, dass ich ihn nur loswerden will", erklärt Price im Interview mit "The Sun". Doch dies sei seine Chance, ein unabhängiges Leben zu führen, Fähigkeiten zu erlernen und mit anderen Menschen als mit seiner Mutter in Kontakt zu treten, sagt die fünffache Mutter.

"Es ist so schlimm zu wissen, dass ich ihn nicht jeden Tag sehen werde, aber das ist das Beste für Harvey und wir müssen positiv denken", erklärt Price weiter. Sechs Monate lang habe die Familie Colleges für Kinder mit Autismus und Lernschwierigkeiten besucht und hoffe nun, dass Harvey später in diesem Jahr bei ihrer ersten Wahl untergebracht werden könne. Sie müsse nun lernen loszulassen, sagt Price, die mit ihrem Sohn eine "unglaubliche Bindung" hat. "Wenn er aufs College geht, wird er lernen, erwachsen zu sein. Er sagt jetzt: 'Mama, ich bin kein Junge, ich bin ein Mann.'"

Seine Geschwister freuten sich sehr für ihren Bruder, sagt die 42-Jährige. "Sie wollen seine Fortschritte unbedingt verfolgen, werden ihn aber auch sehr vermissen." Harvey stammt aus einer früheren Beziehung seiner Mutter mit dem Fußballer Dwight Yorke (49).