Katie Price hat es wieder getan: Der britische Reality-TV-Star hat sich einer Schönheitsoperation unterzogen. Fans und Boulevard sind von dem Ergebnis entsetzt.

Die Liste der Schönheitsoperationen bei Katie Price ist lang. Die 43-jährige Britin ist ein großer Fan von plastischer Chirurgie, laut "Daily Mail" hat sie sich innerhalb der vergangenen 24 Jahre schon 14 Mal operieren lassen. Kürzlich legte sich das Model wieder unters Messer. Im Januar unterzog sie sich in Belgien einem Augen- und Brauen-Lifting, wurde danach mit dick bandagiertem Kopf gesichtet – und hat der Welt nun das Ergebnis der OP präsentiert.

Viele Fans sind geschockt: Price ist nach der Operation kaum noch wiederzuerkennen. Price wurde in Großbritannien erst als Model, dann durch ihre eigene Reality-TV-Show und Auftritte in den britischen Versionen des "Dschungelcamps" oder "Promi Big Brother" bekannt. Jetzt hat ihr Gesicht aber nur noch wenig mit dem zu tun, was viele Fernsehzuschauer aus diesen Sendungen kennen. Vor allem die Augen erscheinen nun größer und runder als noch zuvor.

Katie Price: Hämische Reaktionen auf Schönheits-OP

10.000 Pfund (fast 12.000 Euro) soll die Operation inklusive Unterbringung laut der Zeitung "The Sun" gekostet haben. Glaubt man den Reaktionen in den sozialen Netzwerken und den englischen Boulevardmedien, war das eher verschwendetes Geld. "Das ist wirklich ein Schrei nach Hilfe", kommentiert ein User auf Instagram ein Foto von Price. "An dir ist nichts mehr natürlich", schreibt jemand anders. Komplimente für ihren neuen Look gibt es nur ganz vereinzelt.

Auch die für ihre Unbarmherzigkeit bekannten Boulevardzeitungen in England halten mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. Schon wird die fünffache Mutter mit Michael Jackson verglichen.

Eigentlich aber hat Price ganz andere Probleme: Gleich zweimal innerhalb von nur zwei Wochen stand sie kurz davor, ins Gefängnis zu müssen. Es ging jeweils um Schulden, die sie nicht bezahlt haben soll. Die 43-Jährige musste 2019 mit Schulden von 3,5 Millionen Pfund (etwa 4,2 Millionen Euro) offiziell ihren Bankrott erklären.

