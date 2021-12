Nach dem Herztod ihres Mannes wollte Schauspielerin Katja Bienert nicht loslassen. Sie lag acht Stunden lang neben der Leiche, küsste und umarmte ihren toten Mann.

Vor drei Wochen verlor Katja Bienert, 55, ihren Mann. Donald Gardner starb im Alter von 66 Jahren an einem Herzinfarkt. Wie die Schauspielerin, die unter anderem mit der Arztserie "Praxis Bülowbogen" bekannt wurde, nun in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet, verabschiedete sie sich auf sehr unkonventionelle Art von ihrem verstorbenen Mann.

"Morgens bekam Don schlecht Luft. Ich wollte ihn ins Krankenhaus fahren, aber er wollte nicht. Er hat einen Apfelsaft getrunken, ich brachte das Glas in die Küche. Als ich zurückkam, atmete Don nicht mehr", erzählt Bienert.

Katja Bienert liegt acht Stunden neben ihrem totem Mann

Die Schauspielerin habe den Notarzt gerufen, der aber nur noch den Tod ihres Gatten feststellte. Laut "Bild" bat Bienert dann, ihren Mann bei ihr in der Wohnung zu lassen. "Ich habe noch acht Stunden neben meinem toten Mann gelegen, ihn gestreichelt und geküsst. Ich wünschte mir so sehr, dass er das noch spürt. Ich fühlte mich, als müsse ich meinem Mann hinterhersterben."

Nach Charlie Watts' Tod Eine Frau statt viele Groupies: Diese Musiker-Ehen hielten Jahrzehnte 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter Am Dienstag verstarb Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts mit 80 Jahren. Er hinterlässt seine Ehefrau Shirley Ann Shepherd, mit der er seit 1964 verheiratet war. Anders als seine Bandkollegen und viele erfolgreiche Musiker hielt Watts nichts von Groupie-Affären und blieb Shirley nach allem, was man weiß bis zu seinem Tode treu. Die beiden lernten sich kennen, noch bevor die Stones erste Erfolge feierten, als das Paar im Oktober 1964 heiratete, hatte die Band gerade mit "Little Red Rooster" ihre zweite Nummer-1-Single in Großbritannien veröffentlicht, der große Durchbruch in den USA stand noch bevor. Mehr

Warum ihr Mann starb. ist Bienert bis heute ein Rätsel: Don war kerngesund, er hat nicht geraucht und getrunken. Ich verstehe nicht, dass man keine Obduktion angeordnet hat."

Katja Bienert war als Teenager in verschiedenen Softsexfilmen zu sehen. 1987 spielte sie in "Praxis Bülowbogen". 2016 zog sie in die USA. Dort galt sie zeitweise als vermisst, wegen Hausfriedensbruch und eines abgelaufenen Visums saß sie in einem Gefängnis der Einwanderungsbehörde in Abschiebehaft. 2018 kehrt sie mit ihrem amerikanischen Mann in ihre Heimatstadt Berlin zurück.