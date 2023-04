So sah Katja Krasavice noch vor wenigen Tagen aus.

Katja Krasavice überrascht mit einer drastischen Typveränderung. Die "DSDS"-Jurorin trägt ihre Haare jetzt ganz kurz.

Von der Langhaarmähne zum Bob - und jetzt zum Pixie-Cut: Katja Krasavice (26) hat beim Friseur eine überraschende Typveränderung über sich ergehen lassen. Die "DSDS"-Jurorin trägt ihre Haare jetzt ganz kurz. Zunächst deutete sie in ihrer Instagram-Story bereits einen deutlichen Haarschnitt an und spannte ihre Fans auf die Folter. In einem TikTok-Video zeigte die 26-Jährige dann schließlich ihre komplette Veränderung: "Alles kommt ab", schreibt sie dazu.

Zunächst sieht man im Video, wie ihre Ansätze blondiert und dann die pinkfarbenen Längen abgeschnitten werden. Am Ende präsentiert Krasavice einen komplett platinblonden Look, der gerade bis unters Ohr reicht. Ihren Fans scheint der neue Look zu gefallen: "Wow! Du kannst einfach alles tragen", kommentiert ein Nutzer. "Ihr steht einfach alles", schreibt eine weitere Userin.