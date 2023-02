von Luisa Schwebel Auf ihren Social-Media-Kanälen pestet DSDS-Jurymitglied Katja Krasavice gegen Dieter Bohlen. Der stichelt zurück, gibt sich kurz darauf gelassen. Die Hintergründe des Jury-Zoffs.

Alles fing mit Kandidatin Jill Lange an. Die Reality-TV-Teilnehmerin, die bereits in mehreren Datingshows zu sehen vor, wollte bei "Deutschland sucht den Superstar" ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. "Hast du auch irgendwas Vernünftiges, also Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen?", fragte Dieter Bohlen die Kandidatin. Der Spruch war in der ursprünglichen Streaming-Episode noch zu sehen, aus der TV-Sendung wurde er nach zahlreichen Zuschauerreaktionen dann jedoch rausgeschnitten. Und er war der Stein, der den Streit erst richtig ins Rollen brachte.

Krasavice gegen Bohlen: Chronik des DSDS-Streits

Denn Bohlens Jury-Kollegin Katja Krasavice reagierte am vergangenen Mittwoch mit einem Diss-Track bei TikTok. "Du trägst dein Slutshaming wieder mal vor wie gewohnt", rappt die Musikerin darin. "Durchgenudelt ohne Abitur", sagt sie über sich selbst und über Bohlens DSDS-Schützlinge: "Mein Arsch hat mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars." Warum sie selbst in der Jury der Castingshows sitzt? "Ich sitz nicht in Jurys rum für ein paar 100k, sondern um Bitches zu verteidigen, das wars", so Krasavice. Der Musikclip ging viral, wurde mittlerweile fast zwei Millionen Mal angesehen. Und er provozierte Bohlen zu einer Reaktion.

"Ich bin mir keiner Schuld bewusst", verteidigte Bohlen seine Sprüche im Gespräch mit dem Radiosender 104.6. "Und meine dreieinhalb Millionen Follower interessiert das überhaupt nicht und deshalb interessiert mich das auch nicht."

Auf Krasavices Diss-Track angesprochen sagte der Pop-Titan: "Ich habe nur gesehen, dass es sowas gibt, aber ich will mir nicht den Tag versauen." Gewisse Personen und Sachen seien "auf einem Niveau außerhalb meines Wahrnehmungssektors unterwegs". In Kontakt sei er mit der 26-Jährigen ohnehin nicht, so Bohlen. "Wir telefonieren nicht. Ich glaube nicht, dass ich so doof war, ihr meine Nummer zu geben", erklärte der 68-Jährige.

Nach der Stichelei gegen seine jüngere Jury-Kollegin versuchte der Musikproduzent im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur, die Wogen zu glätten. "Wir haben zwei völlig unterschiedliche Einstellungen. Ich sage: 'Der liebe Gott hat vor den Erfolg den Fleiß gesetzt. Macht eine Ausbildung, habt einen Plan B.' Sie sagt: 'Guckt her, ich habe es auch ohne Ausbildung geschafft.' Das muss man akzeptieren. Aber ich hoffe, dass sich das nicht viele zum Vorbild nehmen", sagte Bohlen.

Enthüllung angekündigt

Doch für Krasavice hat die Sache noch kein Ende. "Dieter Bohlen, du alter, weißer, sexistischer Typ", schriebt sie zuletzt in ihrer Instagram-Story. "Du hattest nicht nur keinen Respekt vor vielen Kandidaten, sondern genauso keinen Respekt vor mir in der Jury", so Krasavice weiter. "Du hast Leute angegriffen, die genauso sind wie ich", sagte die Musikerin. Und ein Ende ist nicht in Sicht: Für den heutigen Sonntag hat Krasavice ein TikTok-Video angekündigt, in dem sie zeigen möchte, "was für ein Lügner dieser alte weiße Mann ist".

Quellen: TikTok / 104.6 / DPA