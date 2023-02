von Luisa Schwebel Jetzt geht der Streit in die nächste Runde. In einem gut fünf Minuten langen TikTok-Video verrät Katja Krasavice, wie Dieter Bohlen abseits der Kamera mit ihr kommuniziert hat und nennt ihn einen "Lügner".

Mit Katja Krasavice scheint Dieter Bohlen eine Gegenspielerin gefunden zu haben, die nicht zurückschreckt vor dem Pop-Titan und DSDS-Jury-Urgestein. Auf TikTok veröffentlichte die Musikerin jetzt ein gut fünf Minuten langes Video, in dem sie erneut Stellung bezieht zum Streit zwischen ihr und Bohlen.

Katja Krasavice zeigt Nachrichten von Dieter Bohlen

Zuerst kommt sie auf DSDS-Kandidatin Jill Lange, deren Auftritt den Stein ins Rollen gebracht hatte. Die Reality-TV-Teilnehmerin, die bereits in mehreren Datingshows zu sehen vor, wollte bei "Deutschland sucht den Superstar" ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. "Hast du auch irgendwas Vernünftiges, also Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen?", fragte Dieter Bohlen die Kandidatin. Krasavice verteidigte Lange noch in der Sendung und machte es möglich, dass sie es eine Runde weiter schaffte. "Ich steh dazu, dass eine Frau machen kann was sie will", sagt die 26-Jährige auf TikTok. "Das sind die Werte, für die ich kämpfe und stehe", macht sie deutlich. Sie lasse es nicht zu, dass eine Frau "im selben Raum, vor mir, am selten Tisch" Slutshaming erfährt, sagt Krasavice in aller Deutlichkeit.

Den Vorwurf, Lange habe sich erst viel später bestürzt gezeigt über Bohlens Spruch, wusste sie ebenfalls zu entkräften. Im Video zeigt Krasavice eine private Instagram-Nachricht von Lange, in der diese ihr für ihre Unterstützung dankt. Außerdem verrät die DSDS-Kandidatin, dass sie noch am Abend nach dem Casting geweint habe.

"Jetzt, Dieter, zu dir", sagt Krasavice dann. "So viele Jahre haben alle Juroren und Jurorinnen es in der Sendung mit sich machen lassen. Aber glaub mir Dieter, mit mir hast du die Falsche gefunden." Im Zuge der öffentlichen Auseinandersetzung habe sie Nachrichten von früheren Mitgliedern der Jury erhalten, die ihr ebenfalls gedankt hätten und die sich freuen würden, dass jemand Bohlen Paroli biete. Auch Bohlens Aussage, er sei "nicht so doof gewesen, Krasavice seine Nummer zu geben", konnte die Rapperin widerlegen. Er habe stattdessen im Produktionsumfeld danach gefragt und ihr anschließend bei Whatsapp geschrieben. Auch diese mutmaßlich von Bohlen verfassten Nachrichten zeigt die 26-Jährige in ihrem Video. "Ich bin mit meinem Plastikkörper echter als du", sagt sie selbstbewusst.

Dieter Bohlen sei nett zu ihr gewesen, weil sie viele Nummer-1-Hits habe, und das sei genau das, was er wolle. "Die Leute sollen einfach nur wissen, wie verachtend du bist und dass du ein Lügner bist", sagt sie abschließend in ihrem Video. Ob Bohlen auf die Anschuldigungen reagieren wird, oder aber die Zuschauer auf eine Reaktion während der DSDS-Liveshows warten müssen, bleibt abzusehen.