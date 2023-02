von Luisa Schwebel Obwohl Dieter Bohlen und Katja Krasavice gemeinsam in der DSDS-Jury sitzen, sind sie sich offenbar spinnefeind. Die Musikerin kündigt jetzt sogar ein Enthüllungsvideo an.

Das klingt nicht gerade nach guter Stimmung am Arbeitsplatz. Katja Krasavice hat im Streit mit Dieter Bohlen nachgelegt und harte Worte über ihren Co-Juroren bei DSDS gefunden.

"Dieter Bohlen, du alter, weißer, sexistischer Typ", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. "Du hattest nicht nur keinen Respekt vor vielen Kandidaten, sondern genauso keinen Respekt vor mir in der Jury", so Krasavice weiter. "Du hast Leute angegriffen, die genauso sind wie ich", sagt die Musikerin. Der Streit zwischen Krasavice und Bohlen begann, nachdem der Chefjuror Reality-Star Jill Lange ("Are you the One", "Ex on the Beach") in der Castingshow beleidigt hatte. "Hast du auch irgendwas Vernünftiges, also Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen?", fragte er die Kandidatin. Der Spruch war in der ursprünglichen Streaming-Episode noch zu sehen, aus der TV-Sendung wurde er dann jedoch rausgeschnitten.

Vergangene Woche holte Krasavice dann zum ersten Mal mit einem TikTok-Diss-Song gegen Bohlen aus. "Du trägst dein Slutshaming wieder mal vor wie gewohnt", rappt sie darin unter anderem. Bohlen reagierte gelassen. In einem Interview mit dem Radiosender 104.6 RTL sagte er, er sei sich "keiner Schuld bewusst". "Und meine dreieinhalb Millionen Follower interessiert das überhaupt nicht und deshalb interessiert mich das auch nicht", erklärte er.

Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur versuchte der Pop-Titan kürzlich, etwas zu beschwichtigen. "Wir haben zwei völlig unterschiedliche Einstellungen. Ich sage: 'Der liebe Gott hat vor den Erfolg den Fleiß gesetzt. Macht eine Ausbildung, habt einen Plan B.' Sie sagt: 'Guckt her, ich habe es auch ohne Ausbildung geschafft.' Das muss man akzeptieren. Aber ich hoffe, dass sich das nicht viele zum Vorbild nehmen", sagte Bohlen.

Ob Krasavice sich damit zufrieden gibt? In ihrer Instagram-Story hat sie für kommenden Sonntag ein TikTok-Video angekündigt, in dem sie zeigen möchte, "was für ein Lügner dieser alte weiße Mann ist". Gespannt sein darf man jetzt schon auf die Live-Shows von "Deutschland sucht den Superstar", in denen Krasavice und Bohlen gemeinsam sitzen werden.

Quellen: dpa / 104.6

