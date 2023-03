Katja Krasavice hat Gesprächsbedarf und startet eigenem Podcast "Queen of Bitches".

"Queen of Bitches"

"Queen of Bitches" "Sexy Talk" im Abo: Katja Krasavice startet heißen Enthüllungs-Podcast

Katja Krasavice packt aus. Die "Queen of Bitches" sorgt mit ihrem neuen "sexy" Podcast dafür, dass den Hörern die Ohren glühen.





"Ich bin, seit ich denken kann, eine freizügige und sehr sexuelle Frau, die sehr offen damit umgeht", Katja Krasavice weiß zu provozieren – mit Worten und Taten. Ein Talent, das die Sängerin jetzt auch mit einem eigenen Podcast ausleben will. Die erste Folge von "Queen of Bitches" ist ab dem heutigen 12. März auf der Plattform Podimo verfügbar – und hat es auch schon in sich.

Die Sängerin, die aktuell in der Jubiläumsstaffel von "Deutschland sucht den Superstar" in der Jury sitzt, hat offenbar Gesprächsbedarf. Mit ihrem besten Freund und Musiker Marwin Balsters plaudert die Rapperin über Sex, Freizügigkeit und ihren Erfolg auf der Erotikplattform OnlyFans. Für ihre Offenheit habe sie aber auch viel Kritik und Gegenwind einstecken müssen. "Ich wurde dafür geschlagen, ich wurde dafür ausgegrenzt, ich wurde gemobbt", so die Rapperin.

Krasavice plaudert über Beauty-Eingriffe

In der nächsten Episode wird das Duo über die Schönheitsoperationen von Krasavice sprechen, die immer wieder für Schlagzeilen sorgen. "Ich bin nicht nur die Queen of Bitches, sondern auch mit die Queen of OPs", sagt die 26-Jährige dazu und betont auch, dass sie ganz offen über die Kosten, Abläufe und ihre Beauty-Docs plaudern werde.