"Nicht denken ist so leicht": Katja Krasavice tritt nach und setzt Dieter-Bohlen-Double in ihr Musikvideo

"Deutschland sucht den Superstar" "Nicht denken ist so leicht": Katja Krasavice tritt nach und setzt Dieter-Bohlen-Double in ihr Musikvideo

von Christian Hensen Aus Katja Krasavice und Dieter Bohlen werden wohl keine Freunde mehr. Auch nach dem Finale von "Deutschland sucht den Superstar" tritt die Sängerin in einem Video nochmal nach.

Am 4. Mai erscheint die neue Single von Katja Krasavice – "Frauen". In der ersten Single ihres neuen Albums "Ein Herz für Bitches" macht sich die 26-Jährige für Frauen stark und singt: "Ja, ich weiß, nicht denken ist so leicht. Aber vielleicht checkst du's mit der Zeit. Frauen müssen doch gar nichts. Frauen malen sich die Welt, wie's ihnen gefällt. Auch wenn alles am Arsch ist, retten Sie sich doch am Ende wieder selbst. Ja, ich weiß, nicht denken ist so leicht. Frauen müssen doch gar nichts, ich bin genau die Frau, die mir gefällt." Eine Message, die wenig überraschend ist für die Sängerin, die sich selbst als Sprachrohr einer Generation versteht.

Finale 2023 Kennen Sie noch alle 20? Das sind die bisherigen DSDS-Gewinner 1 von 21 Zurück Weiter 1 von 21 Zurück Weiter Am Samstag, 15. April 2023 findet das Finale der 20. DSDS-Staffel statt und diese vier Kandidaten träumen vom Titel: Lorent Berisha aus der Schweiz, Monika Gajek aus Salzgitter, Kiyan Yousefbeik aus Hannover sowie Sem Eisinger aus Frankfurt (v.l.n.r.). Sie hatten sich zuvor in zwei Liveshows gegen sechs weitere Konkurrenten durchgesetzt. Wer am Ende gewinnt, entscheiden wie immer die Zuschauer mit ihren Anrufen. Mehr

Aber wer ist mit "Du" gemeint? Einen Hinweis gibt das Oberteil von Krasavice, das sie im Video trägt. "Old White Men" steht darauf – "alte weiße Männer". Doch es geht noch konkreter: Im Hintergrund des Musikvideos sitzt ein Mann mit blondierten Haaren, der eine Sonnenbrille mit blauen Gläsern und einen knallroten Pullover trägt. Er liest Zeitung und schüttelt ab und an mit dem Kopf. Die Ähnlichkeit zu einem bekannten Feindbild der Sängerin ist deutlich: Der Mann soll offenbar Dieter Bohlen darstellen, mit dem sich Krasavice schon während der vergangenen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" ziemlich verkracht hat.

Katja Krasavice dreht Video mit "Bohlen-Geschädigter" Jill Lange

Auslöser für den Streit war das "DSDS"-Casting der Sängerin Jill Lange. Bohlen hatte gefragt: "Hast du auch was gelernt oder dich nur durchnudeln lassen?". Danach war es mit dem Frieden zwischen Krasavice und Bohlen vorbei, zumal er sich wohl für diesen Ausfall nie entschuldigt hat.

Nun sieht es Krasavice offenbar als ihre Mission an, Bohlen die Stirn zu bieten. Dafür holte sie sich Unterstützung – von Jill Lange. Ein Bild, das die beiden zeigt, betitelte sie auf Instagram mit der Zeile: "Wir sind der Sargnagel von Dieter Bohlen. Jill Lange ist mit im Musikvideo dabei das am 04.05 23:59 kommt." Im Bild trägt sie das gleiche Oberteil wie im Video.

In den sozialen Medien bekommt Katja Krasavice eine Menge Gegenwind. Besonders in den Kommentaren zu dem Video haben sich zahlreiche Bohlen-Fans versammelt, die der Sängerin unterstellen, den Erfolg von Bohlen niemals erreichen zu können. Auch die Schönheitsoperationen der Sängerin sind (erneut) Thema.